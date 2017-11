Jak se počítačovalo za bolševika: Buduj vlast, posílíš mír!

Staří zarytí bolševici i jejich mladí internacionálně neomarxističtí pohrobci rádi mluví o tom, jak to bylo za socialismu lepší, tedy až na nějaké ty drobné chyby. Nemíním se zabývat politikou, ale rád bych zavzpomínal na to, jak se počítačovalo za soudruha Husáka, jaké to bylo po převratu a jak jsme na tom dnes.

Socialismus bylo bizarní zřízení. Na jednu stranu se snažilo lidi řídit na každém kroku a bránilo jim v tom, aby vydělávali na svých nápadech, na druhou stranu se docela snažilo o plošné vědecké a technické vzdělávání. Věc se měla tak, že komunisté chápali strategickou úlohu vědy a techniky pro světovou dominanci a snažili se ji udržovat na úrovni jak špionáží, tak i vlastním vývojem. Ne že by se jim to úplně dařilo, ale snažili se.

Výsledkem byl stav, kdy technické obory byly podstatně méně svázány ideologií než humanitní. Tak například na MFF UK se tradovalo, že z fakulty nebyl z ideologických důvodů vyhozen žádný student, což byla docela vzácnost. Nedá se tvrdit, že by vám technický talent dával před komunistickou ideologií imunitu, ale alespoň v poslední fázi reálného socialismu režimu stačilo, že jste něco uměli, nedělali jste problémy a neměli přitom vůdčí ambice. Celkem realisticky to předvádí film Kopytem sem, kopytem tam (1988).

Režim se snažil podporovat technické vzdělávání v rámci organizace Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou), která, jak název napovídá, se snažila vychovávat mládež v oblastech vhodných pro budoucí použití v armádě. Existovaly kluby, které se zaměřovaly na automobilismus, letectví, radiokomunikace, sport veškerého druhu – a později se objevily i další kluby, jako divadelní či počítačové kluby.

Na podobných stavebnicích se pod odborným dohledem mládež učila elektrotechice

Některé z nich dosáhly opravdu významného věhlasu, jako 602. základní organizace Svazarmu, která nechala vzniknout českému textovému editoru Text602 a v roce 1991 společnosti Software602. Vážně, Text602 se opravdu jmenuje po pobočce komunistické organizace!

Ale zpět do přelomu 70. a 80. let. V té době PC ještě neexistovala, domácí počítače byly velmi vzácné a data se zpracovávala převážně na sálových počítačích. Vlastní počítače mělo jen málo státních podniků a těm ostatním služby zajišťovalo PVT, Podnik výpočetní techniky. Výpočetní střediska PVT byla zjevení, v podstatě to byly malé továrny postavené kolem velkých počítačů. Problém se netýkal jenom ceny velkých počítačových technologií a nutnosti postavit jim klimatizované budovy, to byla jen část potíží.

S nástupem minipočítačů a osobních počítačů jejich cena poklesla do pásma, kde si je mohly dovolit alespoň organizace. Moderní stroje se ale vyráběly na Západě a socialistický blok byl proti němu výrazně opožděn. Velké problémy měly hlavně ty podniky, které nevyvážely svoje produkty na západní trhy a neměly tedy devizy na nákup západních technologií. I ty podniky, které měly devizy, ale nemohly dosáhnout na libovolný hardware, protože za Studené války bylo velké množství technologií pod embargem – prostě se k nám nesměly vyvážet.

Myš domácí na výstavě Game On.