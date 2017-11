Brutal Doom a Project Brutality – to nejlepší pro klasický Doom

Brutal Doom je všeobecně známý a věhlasný mod a po právu také vysoce hodnocený a oceňovaný. Není však jediný, i další bojovnik Project Brutality má rozhodně co nabídnout. A samozřejmě se podíváme i na další vychytávky a vylepšení, které učiní z klasického Doomu tu nejzběsilejší akční hru, jakou si dovedete představit.

Doom byl, je a bude

Kdo by si pomyslel, že hru starou víc než dvacet let budeme v trochu pozměněné podobě hrát s nadšením i dnes? Nenapadá mě žádný jiný kandidát z herního středověku (a zároveň zlaté éry), kterému by se dostalo tolik pozornosti. Tipl bych si, že ani id Soft tenkrát netušil, jaký milník jejich geniální mozky vytvořily. Když se Doom dostal k širému pařanstvu, zavládlo čiré šílenství, na které si sám dobře pamatuji. A jakkoli se to zdá směšné, kdysi Doom opravdu působil jako zhmotnění farářových nočních můr, před kterými varoval na své mši. Brutalita, vraždění, krev, střelba, démoni, peklo, nic nebylo svaté. Toho se samozřejmě chytli doboví mravokárci a počali kázat o zlu, které z toho všeho doomování vzejde. Nepochodili. Kdo mohl, pařil a nevím o jediném případu, že by pařan popadl motorovku a naporcoval strýčka v domnění, že není jen obyčejný starý kozel, nýbrž pekelné kozloprase. Pointa je v tom, že kdyby tehdejší moralisté spatřili Brutal Doom, asi by padali do mdlob a sprchovali se svěcenou vodou.

Brutal Doom (BD) je nejlepší modifikace, která kdy pro Doom vznikla. V podstatě úplně všechno bylo upraveno, předěláno a vybalancováno. Zbraně, krev, fatality, zásahový systém, fyzika, doplňte cokoli. I když vás napadne taková hovadina, že byste monstra chtěli „vyfakovat“ vztyčeným prostředníčkem, tak skutečně to můžete udělat. Autor oplývá zdravou dávkou mrtvolně černého humoru. Výsledkem je divoká, krystalicky čistá brutální řežba, kde se kouří z bazook a krev prší z ocelových mračen. Kde démoni padají po stovkách, a podlaha není vidět pod nánosem mrtvol.

Tak trochu nepořádek v ulicích.

A přestože BD poskytuje všechno potřebné k ukojení touhy po krvi, derivát Project Brutality jde ještě dál. Ve zbraních, násilí a vybalancování je další posun. A i jiné mody jako Trailblazer stojí za povšimnutí. V každé kapitole podrobněji rozpitvám ty nejlepší mody a jejich doplňky, jako mapy, jiné zbraně, textury, hlášky apod.

Základem pro veselé vraždění bude port GZDoom, plně akcelerovaný a se spoustou nastavení. Po rozbalení do složky nasypeme WAD soubory původních fosilií (nejen) a GZDoom nám při startu nabídne, který WAD má použít. Tudíž je možno obšťastnit port všemi možnými WADy dle uvážení. Pro použití modů jsou dvě možnosti. Buď budete ručně editovat konfigurační soubor gzdoom-*jméno vašeho pc*.ini, nebo použijete ZDL Launcher. Tam stačí v několika záložkách přidat WADy, použitý Doom port a pak naklikat externí soubory-mody. Launcher je jednodušší, jelikož editace souboru je zdlouhavá, ale záleží, jak moc se chcete se vším babrat. A pro ty největší lenochody existují i kompletní balíky se vším potřebným, stačí jen rozbalit a hrát.

Takto vypadá ZDL Launcher. Vlevo použité mody, vpravo přidán WAD z Doomu 2.

O náročnosti nemá moc smysl psát, rozběháte to i na dnešních kalkulačkách. Stačí jakýkoli stroj, který není muzejním exponátem z dob Tutanchamóna, takže moje sestava si v klidu mohla hodit šlofíka. Co mě trochu překvapilo, byla spotřeba grafické paměti. V některých případech vylezla až na 3700 MB, a to není věru málo na takovou vykopávku, ovšem při rozlišení 1440p a s hromadou modů. Ale jinak se Doom dá opravdu rozchodit téměř na všem, co má nějaký displej a pár megahertz. Viděl jsem Doom na foťáku, kalkulačce, bankomatu, nebo navigaci Porsche. Na youtube je příkladů dost.

Testovací sestava Procesor Intel Core i7 4790s Základní deska ASRock B85M Pro4 Paměť 32Gb DDR3 1600Mhz Grafická karta Asus Strix GTX 980 Hdd SSD Micron 256Gb + 2Tb Seagate Operační systém Windows 10 Pro x64

Doom na kalkulačce. Hodí se do hodiny matiky.