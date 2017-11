Wolfenstein II: první hra jenom pro API Vulkan v rozboru

Wolfenstein II: The New Colossus je první hra, která běží nativně pod API Vulkan. Díky tomu by hra mohla být dobře optimalizovaná. V rozboru se podíváme na hardwarové nároky hry a vyzkoušíme jednotlivé položky grafického nastavení. Těch je zde velké množství, tak uvidíme, jak ovlivňují výkon a kvalitu obrazu.

Úvod

Wolfenstein II: The New Colossus navazuje dějově na události z minulého dílu The New Order. O vývoj hry se postaralo stejné studio MachineGames a vydavatelem je opět Bethesda Softworks. To by mělo být zárukou, že pokračování bude stejně dobré po stránce hratelnosti.

Ke změně ale došlo na úrovni enginu. Wolfenstein: The New Order běžel na enginu IdTech 5. Jeho hlavním rysem bylo využívání tzv. megatexture. Celý level byl mapován na obrovskou texturu, ze které se do paměti grafické karty načítala jen zrovna viditelná část. Výhodou mělo být, že ve hře nenarazíte na typické opakování vzorů textury – pokud si autoři dali záležet. Nevýhodu byly vyšší nároky na paměť a viditelné doskakování textur při otáčení kamery. Také AF filtrace textury byla problém. Proto The New Order trpěl na rozmazané textury, které střídaly naopak až moc přeostřené.

Wolfenstein II: The New Colossus běží na modernějším idTech 6 engine, jako DOOM. Technologie Megatexture se dočkala vylepšení – není již využívána jedna mapa, ale hned několik „menších“ (16k × 8k) textur včetně mip-map. Hra tak podporuje klasické trilinearní i anisotropické filtrování. A i přes vyšší detaily úrovní a jejich velikost hra zabírá na disku stejně prostoru (cca 47 GB) jako The New Order. Ten však ale trpěl více na rozmazané textury. Nový Wolfenstein má kvalitu odpovídající dnešní době, i když nároky na videopaměť jsou výrazně větší.

Poprvé jsem hru zkoušel na grafické kartě GeForce GTX 980 Ti osazené v sestavě Intel s procesorem Core i7-6700K. Hra běžela na úrovni 80 až 100 fps na maximální možné detaily. Ukazatel vytížení VRAM ale poskakoval přes 5500 MB a je tedy jasné, že paměť 6 GB už byla na hraně. Grafická karta si vždy nechává nějakou rezervu a snaží se méně potřebné textury uklízet do RAM. Hra byla i dobře hratelná v rozlišení 2560 × 1440 i ve „3k“. Je vidět, že hra na výkon GPU nebude příliš náročná.

Na sestavě AMD jsem se vzhledem k požadavkům na RAM/VRAM (co chybí ve VRAM musí nahradit RAM) ani hru nepokoušel rozjet. Po zkušenostech s předchozími podobně náročnými hrami by to bylo zbytečné. Hra by neustále swapovala na pomalý disk a sestava by si možná udělala výlet z okna prvního patra na chodník. Radeon R9 290 byl vyzkoušen u procesoru i7-6700K a ukázalo se, že minimální požadavky jsou pravdivé – karta narážela na nízkou kapacitu paměti – jak uvidíte v testu dále.

Jak asi mohla dopadnout grafická karta, co nesplňuje ani minimální požadavky? Tušíte dobře – velmi špatně. kdysi mainstreamová GTX 960 se 2 GB VRAM se sotva chytala na minimální detaily – hra dotahovala neuvěřitelné množství dat přes PCI-E (přes 50% vytížení), a výkon byl opravdu mizerný. Na grafické karty s méně než 4 GB pamětí zapomeňte. DOOM byl v tomhle ohledu lépe optimalizovaný – i přes rozsáhlejší úrovně běžel na 2GB kartě s texturami a stíny na low plynule.

Vzhledem k vysokým požadavkům na paměť a přitom nízkým na výkon GPU mně Wolfenstein tak trochu připomíná sérii Call of Duty – problém je ten, na čem něco takového otestovat. Slabé GPU typu GTX 960 s 8 GB VRAM neexistuje a na GTX 980 Ti 6 GB nemá smysl snižovat detaily. Do testu se podařilo sehnat GTX 1060 s 6GB VRAM. Vhodnější by asi byl pomalejší Radeon R9 390 s 8 GB VRAM. Sami dále uvidíte, jaký vliv má to které nastavení na výkon a co pomůže kartám s méně VRAM (4 nebo 3 GB).