Destiny 2: Budoucnost MMO konečně i na PC

První Destiny vyšlo výhradně pro konzole Xbox One. To se mění společně s druhým dílem, který vedle konzolí vychází také pro PC. Počítačová verze přišla s mírným zpožděním oproti konzolovému vydání, zážitek je však stejně dobrý, ne-li lepší jak při hraní na XONE a PS4. Recenze níže vám prozradí, na co se můžete těšit.

Destiny se před třemi roky stala nejnákladnější hrou v historii. V početných reklamách byla Destiny prezentována jako zcela převratná MMORPG hra s FPS hratelností, která – pokud ji dáte šanci – vyplní všechen váš volný čas, ať už jste hardcore hráči, kteří lační po srovnávání sil s ostatními dobrodruhy, nebo casual hráči, kteří by od lidí raději měli klid.

Velkolepá prohlášení bohužel v mnoha směrech neodpovídala skutečnosti, takže se Destiny z pohledu některých lidí mohlo stát zároveň největším herním zklamáním. Problém spočíval především v monotónní hratelnosti a v mnohdy až neúnosném grindování, či v absenci odpovídající příběhové linky.

Hra kvůli tomu byla dost plochá, skoro jako hrudník asijské dívky. A tak jsme na ni ve většině případů brzy zapomněli. Nyní se však na světlo světa dostává příkladné pokračování, v němž tvůrci z Bungie dokázali vypreparovat všechny závažné chyby.

Destiny 2 navíc není exkluzivním titulem určeným pouze pro konzole Xbox One, takže si ho můžeme zahrát i na našich počítačích, a to ve 4K rozlišení a s několika dalšími příjemnými grafickými prvky (viz čtvrtá kapitola).

Už nyní je tedy nad slunce jasné, že Destiny 2 u hráčů nepropadne. A tato recenze se vám pokusí odpovědět na otázku, proč si to myslím.