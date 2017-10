Spintires: Mudrunner – bahno je zpátky!

Ruský mužík je zvláštní poddruh Homo Sapiens. Vyznačuje se nesmírnou odolností vůči jakékoliv myslitelné nepřízni počasí, bezbřehým patriotismem a především pak k vodce. Rus ví, že cesta k cíli není vždy lemována růžovými keři a že při jeho dosazování občas po okolních lesích, lukách, polích a národech létají třísky. Ale Rus si vždy a za všech okolností uvědomuje, že on cíle prostě dosáhne. Je to Rus!

Od kickstarteru po grandiózní úspěch

Vzpomínám si, jak na našem letecko-simulátorovém fóru před řadou let vzniklo vlákno týkající se nějakého ruského projektu, který měl být založený na off-road ježdění. Už samotná první idea a nějaké snad uniklé rendery ukazovaly cosi, co se dosti vymykalo čemukoliv dosud viděnému. Semínko bylo zasazeno v hlavách nejednoho z nás a my toužebně očekávali nějaké ty veřejnosti přístupné beta verze. Ačkoliv řada lidí z mého okolí byla tehdy novým Spintires nadšená, já stále odolával a říkal si: „Na tohle nemám čas, celé je to nějaké gumové a nedá se jezdit s pohledem z kabiny“.

Snad o rok později se mi udělalo nějak nevolno, já se hodil marod a co čert nechtěl, na Steamu zrovna byly Spintires v nějaké akci, takže už tak nízká cena se změnila v cenu mrzkou. No a za mrzký peníz si to pořídit mohu. Vzpomínám na pálící laptop na břiše a hodiny, hodiny a další hodiny trávené s teploměrem v puse a hlavou v lesících a bažinách.

Statisíce prodaných kopií znamenaly grandiózní úspěch celého projektu a herní trh zase jednou ukázal, že má stále mnoho neprobádaných míst, která se dají krásně zpeněžit. Úspěch byl tak velký, že vytvoření následníka či pokračovatele bylo jediné logické řešení. No a ten následník se jmenuje, voila: Spintires: Mudrunner.