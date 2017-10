Wolfenstein II: The New Colossus – V kůži B. J. Blazkowicze

Je to tady. Herní událost, na která většina z vás netrpělivě čekala, je konečně venku. Wolfenstein II s podtitulem The New Colossus má prostě vše, co má dokonalý titul mít. Grafiku, herní mechaniky, atmosféru, humor, nahotu, sex, akci, nechuť, napětí, zklamání i překvapení. Pokračování legendy prostě nemohlo dopadnout lépe.

O tom, že Bethesda není v průmyslu počítačových her žádným amatérem, jsme se přesvědčili už mnohokrát. V pátek vydala dlouho očekávaný, druhý díl Wolfensteina, který, stejně jako ten předchozí, vznikal v dceřiných studiích švédské společnosti s názvem Machine Games. A ti odvedli opravdu dokonalou práci.

Nepochybuji o tom, že nový Wolfenstein bude napříč všemi herními časopisy opěvován jak pro svůj příběh, tak i pro grafické a herní zpracování. Nový Wolf je poháněn vylepšeným enginem id TECH 6, který nejen, že vypadá a hýbe se naprosto úchvatně, ale svižně běhá i na relativně slabších strojích. V minimálních požadavcích je uvedena grafika GeForce GTX 770, což je karta, které už dávno odzvonilo. Ani hůře vybavení hráči tak nepřijdou zkrátka.

Druhý díl je plný nečekaných zvratů. Mnohé z nich vás naštvou nebo zklamou, ale jejich rozuzlení vás o to více překvapí. Scénáristé se na hře doopravdy vyřádili. Pokud hru projdete opravdu pečlivě, čeká na vás spousta vtipných hlášek a překvapení, které by ve speed runu mohly zůstat bez povšimnutí. Namátkou mě napadá nadšení jedné z postav z funkčního záchodu s možností utřít se toaletním papírem, či senilní Adolf, který se ze všech sil snaží vyčůrat do plechového kýble a v mezičase pozvrací svůj teppich. Krom plechového psa se svezete i na místním prasečím mazlíčkovi a zaposloucháte se do remixované hudby první úrovně starého Wolfensteina.

Koupí tohoto titulu nezískáte pouze druhý díl Wolfensteina, ale i remake dílu prvního. Tedy toho historicky úplně prvního, který vyšel v roce 1992. Jelikož se celý Wolfenstein II odehrává v alternativní realitě roku 1961, herní automat s názvem „Escape from Wolfstone“ tak působí na tu dobu naprosto realisticky, což doprovází i Billyho komentář: „Ta grafika je opravdu realistická. Připadám si, jako bych byl ve hře“. Wolfstone má decentně předělané textury, obličej hlavního protagonisty a uniformy vojáků (respektive její děj je celý naruby – statečný němec utíká z amerického zámku).