Sezóna plná herních trháků: Co budeme hrát na PC na podzim

Co si vzpomenu, tak už od devadesátých let se podzim rok co rok nesl ve znamení parádních herních událostí. A ani letos tomu nebude jinak. Přinášíme vám přehled nejočekávanějších připravovaných počítačových her napříč všemi možnými žánry, kterými nás herní bohové obdaří v letošní podzimní sezóně.

Září nastartovalo krasojízdu letošních herních podzimních žní na výbornou. Přeci jen se blíží Vánoce a rodiče mladých pařanů budou v kamenných i v internetových prodejnách brzy šustit svými penízky při vybírání dárků svým ratolestem. A vzhledem k tomu, že vychází opravdu veliké množství blockbusterů, bude rozhodně za co utrácet.

Při pohledu do minulosti právě podzim přinesl i loni zajímavé herní tituly. Vedle bohužel nepříliš povedené Mafie III vyšla válečná řežba Battlefield I, sci-fi multiplayerová řežba Titanfall 2, nebo microsoftí čtvrté pokračování oblíbené série série Gears of War. Lo Wang se na herní monitory monitory vrátil coby legendární Shadow Warrior a milovníci budovatelských strategií zajásali u šesté Civilizace. Kromě zmíněných vyšla i spousta titulů pro virtuální realitu a konzolové hráče.

Dost bylo ale minulosti. I letošní sezóna bude mít co nabídnout a ponese se spíše v duchu pokračování úspěšných herních titulů. Pojďme se tedy blíže podívat na bohatou herní nabídku, kterou si pro nás vývojáři na stalé delší chladné podzimní večery připravili.

Forza Motorsport 7

Datum vydání: 3. říjen 2017

Cena: 2499 Kč

Homepage: https://www.forzamotorsport.net/

Sedmý díl nejúspěšnější závodní série konzolí Xbox zavítá ve stejné verzi i na pevné disky PC hráčů. Už šestý díl sklízel jenom samou chválu, dá se tedy předpokládat, že ani jeho následovník nás nezklame.

Hlavní předností, vedle perfektní grafiky a fyziky, je vůbec největší výběr závodních vozidel. Vývojáři se nechali slyšet, že se budeme moct povozit v 700 vozidlech nejrůznějších značek. Hra má obsahovat největší sbírku vozů značky Lamborghini, Ferrari a Porsche, které kdy brázdily silnice. Těšit se tedy můžete na závodění v TOP sporťácích současnosti, díky starším závodním modelům si stejně, jako v předchozím dílu, užijete i soupeření napříč časem. Vozidla si přitom budete moci upravovat nespočetným množstvím závodních dílů.

Hra by měla vyjít na Xbox One i PC 3. Října 2017 a její cena je na webu Microsoft nastavena na 2499 Kč včetně DPH. Majitelé Xbox One rozchodí hru v rozlišení 1080p při 60 obrázcích za vteřinu, Xbox One X umožní hru hrát ve 4x při stejných FPS. PC verze umožní nastavení ultra-wide rozlišení 21:9 a odemčený framerate. Hra navíc umožní Crossplay mezi Xboxem a PC a spadá do programu Xbox Play Anywhere, hru tedy po jejím zakoupení spustíte jak na Xboxu, tak na PC. V říjnu, konkrétně 17tého, vychází též pro konzole Playstation 4 Gran Turismo Sport. Jelikož se jedná o čistokrevnou konzolovku, zabývat se jí bohužel nebudeme.

Známé jsou i požadavky na PC:

Minimální (720p/30FPS):

CPU: Intel Core i5-750 / AMD FX-6300

GPU: Nvidia GT740 nebo GTX 750 / AMD R7 250X

RAM: 8 GB

VRAM: 2GB

Doporučené (1080p/60FPS):

CPU: Intel Core i5-4460 / AMD FX-8350

GPU: Nvidia GTX670 nebo GTX 1050 Ti / AMD RX 560

RAM: 8 GB

VRAM: 4GB

Ultra kvalita (4K/60FPS):