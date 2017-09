Počítače a jejich úhlavní nepřítel: Kam s teplem?

Za největšího nepřítele elektroniky považuji teplo. Pravda, přepětí anebo působení domácích mazlíčků dokáže zničit elektroniku skutečně epickým způsobem, hodným fotografování a sdílení toho děsu na sociálních sítích. Teplo ale ničí elektroniku stále, systematicky a metodicky a v celkovém součtu je podle mě zabijákem číslo jedna.

Tepelná smrt je někdy efektní, například když se vám upečou paměti u grafiky a hra se vám na obrazovce začne až směšným způsobem rozpadat. Někdy je záhadná – to když se upeče třeba systémová paměť, která začne produkovat bizarní chyby a nestabilitu v systému. Někdy je děsivá – to když umře řadič u externího disku a vy se nemůžete náhle dostat k datům, které na něm máte uložené.

Teplo bylo problém vždycky. Když se dívám do starých osmibitů, vidím jasně membránu klávesnice, která pravidelně křehla a praskala nad procesorem a nad výkonovými tranzistory. Teplo byl pekelný problém u výrobků Apple, protože Steve Jobs měl rád ticho a žádal jen zcela minimální větrání. První Macintoshe proto měly problém s teplem na hranici tavení plastu, ale objevovalo se to i později, například iMacy G5 (2004) měly chronické problémy s přehříváním a masově umíraly.

Ostatně i dnes, když jdete kolem opravny Applů, často vidíte ve výloze vykuchaný all-in-one, který se upekl, protože jeho chlazení je jednoduše udělané na samé hraně dostatečnosti. Na vykuchancích je ostatně vidět, jak velký problém je nacpat výkonné komponenty i s trafem do poměrně štíhlého těla a zařídit v něm dostatečný průtok vzduchu.

Podobný problém byl u notebooků, kde se musel vymyslet takový systém proudění vzduchu, aby počítač v zátěži nepřehříval lithiovou baterku, protože to je velice špatný nápad. Lithiová baterka se zahřívá sama při nabíjení, při vybíjení a fakt ji nepomůžete, když ji ještě budete ohřívat čipsetem, procesorem a grafikou. S postupem času začne její obal bobtnat tím, jak se obal baterky nafukuje – a vážně to není hezký pohled, i když to nevzplane, tlak v baterce může být tak velký, že začne trhat vnější obal. Navrhnout kompaktní počítač tak, aby se nepokoušel sám sebe ugrilovat, není vůbec žádná legrace!