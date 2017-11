Core i7-8700K s taktem 4,7 GHz (Coffee Lake) v testu

Kapitola procesorů je pro letošek uzavřená, vydáno bylo vše. Poslední samostatný test procesoru bude patřit nejvýkonnějšímu hernímu čipu všech dob, šestijádrovému Core i7-8700K. Nabízí vysoký výkon, taktování až na 5,2 GHz, ale je to vykoupeno vysokými teplotami a po přetaktování i vysokou spotřebou.

Coffee Lake... Core i7-8700K

Letošní rok byl na procesory zajímavý, jelikož jste konečně po letech dostali pořádnou porci výkonu navíc. Intel musel zareagovat na novinky AMD a uvedl procesory, které ve své nabídce za takové ceny dosud neměl. Ve střední třídě máme Coffee Lake se šesti jádry, které nabízejí bezkonkurenční herní i procesorový výkon, který se (platí pro Core i7-8700K) v mnoha ohledech rovná osmijádrům Ryzen 7 od AMD a překoná i HEDT šestijádro Intelu (Core i7-7800X). Také v nižším a nejvyšším segmentu je konečně z čeho vybírat. Sáhnout lze po Ryzen 5, nebo Coffee Lake se čtyřmi jádry. Kdo potřebuje naopak maximální počet jader, může vybírat jen dle peněženky. Může mít deset, dvanáct, čtrnáct, šestnáct i osmnáct jader. Po takové procesorové smršti ale čekám příští rok opět mírnou stagnaci. Výrobci už své trumfy ukázali a na další podobný skok se načekáme.

Osobně odhaduji, že Ryzen dostane příští rok refresh (na stávající výrobě) s vyššími frekvencemi a to bude pro rok 2018 vše, nic dalšího čekat nelze. Možná se dočkáme Threadripperů s vyšším počtem jader než šestnáct, možná i plného „Epycu“ v HEDT desktopu. AMD jej může ořezat z hlediska instrukcí, aby neohrožoval serverová řešení, anebo také ne. To ukáže až čas.

Intel také neukáže nic zásadního, nový proces bude nastupovat jen pozvolna a v desktopu nic jiného než Coffee Lake čekat nemůžeme. HEDT možná dostane víc jader, ale to záleží na AMD a jejich strategii s Threadrippery. Rok 2018 bude ale na poli CPU klidnějším. O to zajímavější bude možná GPU scéna, jelikož dle dobře informovaného zdroje má Nvidia herní Voltu s 16 GB paměti hotovou (nový Titan XX).

Samotný Coffee Lake je pro Intel dosti kontroverzní produkt, jelikož jej donutil udělat rozhodnutí, která už dlouho dělat nemusel. Intel ví, že s frekvencemi se dostal téměř na strop možností. Frekvence 4,7 GHz u Core i7-8700K jsou prostě „brutální“. Tovární takt šestijádrového procesoru na dohled 5 GHz už je hodně vysoký a konec dnešních (i budoucích) výrobních procesů. Dalším zvyšováním taktů by se tedy nikam neposunul, není kam. Zbývala jediná možnost: navýšit výkon vyšším počtem jader. Tím se nám do střední třídy dostala šestijádra od obou výrobců. Intel nabízí ale výrazně vyšší takty než AMD a tudíž i vysoký herní výkon. V něm Ryzeny výrazně zaostávají v mnoha dnešních hrách.

Hlavně herní výkon

Nebudeme zastírat, že Coffee Lake je jen refresh Kaby Lake. Architektura je stejná. Na první pohled přibyly jen dvě jádra, která spolu s agresivními frekvencemi dávají Coffee Lake výkon, jaký má. To by ovšem nevysvětlovalo herní výkon, který v mnoha hrách překonává Core i7-7700K, jenž nemá o mnoho nižší takty (4,5 GHz proti 4,7 GHz). Dokonce i ve hrách, kde jiná šestijádra z počtu jader neprofitují. Intel totiž provedl změny v cache, zapracoval na latencích a zvýšil frekvenci celého unCore. Málokdo si toho všiml, ale z původních 4,2 GHz nyní pracuje cache a unCore na taktu 4,4 GHz. Také vyšší propustnost pamětí dělá své.

Modely Coffee Lake

Nejvyšší model Core i7-8700K má šest jader s HT a umí zvýšit frekvenci jednoho nebo dvou jader na 4,7 GHz. To je úctyhodná frekvence, jak už jsem řekl dříve. Oficiální česká ceny by měla být kolem 11 tisíc, ovšem u některých prodejců je výrazně vyšší. Poptávka je velká a prodejci toho využívají. V Mironetu je ale procesor za 11 000 Kč skladem (máme ho odsud).

Core i7-8700K má o 200 MHz vyšší takty pro jedno jádro i všechna jádra společně než předchozí Core i7-7700K. V plné zátěži pracuje na stejných taktech 4,4 GHz jako u Core i7-7700K. Jde o nejrychlejší procesor v historii Intelu, co se týká frekvence. To je velký pokrok ve stejném TDP a napětí, když připočteme dvě jádra navíc. Skvělé je taktování, pokud jste čekali, že se s dvěma jádry navíc bude potenciál horší, tak je tomu přesně naopak. Frekvence jsou stejné, a možná i vyšší než u Kaby Lake. Oba procesory, které jsem testoval, bez potíží dávají 5,2 GHz.

Druhý model Core i7-8700 je zamčený a má podstatně nižší základní takt, ovšem také TDP (65W). Také jeho cena je výrazně nižší, prodává se za necelých devět tisíc. Jako první jsem před časem otestoval Core i5-8600K s taktem 4,3 GHz pro jedno (dvě) jádra a cenou 8200 Kč. Časem také čekám pokles startovní ceny. Core i5 nemá HT. Nabídku uzavírá Core i3-8100 s taktem 3,6 GHz bez Turba a HT. Cena by měla být 3000 Kč s daní.

Dostupnost CPU a desky

Zájem o Coffee Lake je veliký a vše, co se dostane do obchodů, je hned pryč. Pořadník v Alze na CPU je dlouhý, a dodávky jsou zatím slabé. To ale neznamená, že se CPU koupit nedají – já jsem na svůj čekal týden, V tuto chvíli jsou většinou nejvyšší a nejnižší modely (Core i7 a Core i3) skladem nebo „na cestě“. Pokud si procesor objednáte, do pár dní ho budete mít. Dostupnost není nulová, jak se některé weby snaží čtenářům nalhat. U Core i5 je to trochu problém, ty skladem v tuto chvíli nejsou téměř nikde. Snad se situace v dohledné době zlepší.

Druhá otázka jsou desky. U první recenze jsem předpokládal, že budou na trhu jen drahé desky, v čemž jsem se spletl. Na trhu je řada dobrých a levných desek. Výrobci věděli, že pouze drahé desky se prodávat nebudou a tak uvedli řadu levnějších. Slušný základ se dá pořídit už za 3500 Kč s daní, ovšem můžete se také "rozšoupnout" a koupit třeba něco z řady Maximus X za devět tisíc. Ideální modely začínají na částce pod pět tisíc. Desek jsou skladem stovky, je z čeho vybírat.