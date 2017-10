Core i5-8600K s taktem 4,3 GHz (Coffee Lake) v testu

Intel uvádí notně vylepšenou verzi procesorů „Kaby Lake“ s kódovým označením „Coffee Lake“ neboli osmou generaci čipů Core. Oproti předchozí generaci je výkon vyšší díky dvěma jádrům navíc a vysokým frekvencím. Potřebujete ale opět nové desky. Přetaktování je až neuvěřitelné – 5,2 GHz při nízkém napětí je naprostá hračka.

Coffee Lake...

Letos v lednu uvedl Intel Kaby Lake, sedmou generaci architektury Core (Core i7-7700K). Šestou generací byl Skylake. Už poněkolikáté zde říkám, že se nárůst výkonu daný vylepšováním architektury zcela zastavil. Pokud se podíváme na čip první (Nehalem) a sedmou generaci (Kaby Lake), v jádru nejsou v zásadě velké rozdíly. Spíše naopak, jádra se dočkala jen malých změn a vylepšení, nejvíce se změnila grafická část, úsporné funkce a výbava čipu. Výkon rostl hlavně díky frekvencím, které se zvýšily mimořádně. Po stránce výpočetní je kromě nových instrukčních sad dopad na koncového uživatele malý. To se poprvé po dlouhých letech změnilo, a Intel k tomu tak trochu dotlačilo AMD.

Pokud si ale myslíte, že Intel Coffee Lake vymýšlel narychlo, není to tak – on totiž strategii AMD s mnoha jádry v mainstreamu znal (jde o pokračování trendu Bulldozeru). Intel vždy uváděl nové procesory zhruba po půlroce, což sedí i tentokrát. Skylake vyšel v srpnu 2016, Kaby Lake v lednu 2017 a Coffee Lake vychází v říjnu 2017. Faktem ale je, že Intel chtěl tyto čipy původně uvést až v Q1/18 a kvůli AMD je uspíšil jejich vydání na trh. Jsou zde tedy ještě před Vánoci, což je nejlepší možný termín pro vydání „herních“ procesorů. AMD do konce roku už nevydá nic, ovšem jsem si zcela jistý, že Ryzeny půjdou s cenami dolů.

Samotný Coffee Lake je pro Intel dosti kontroverzní produkt, jelikož jej donutil udělat rozhodnutí, která musela bolet. Intel ví, že s frekvencemi se dostal téměř na strop možností. Frekvence 4,7 GHz u Core i7-8700K jsou prostě „brutální“. Tovární takt procesoru, který už je na dohled 5 GHz, je vysoký a blíží se hranici možností dnešních (i budoucích) výrobních procesů. Zvyšovat výkon dalším zvedáním taktů už jde jen stěží. Zbývala jediná možnost: navýšit výkon vyšším počtem jader.

K urychlení tohoto rozhodnutí přispělo právě AMD a Ryzeny, které za nízké ceny nabízejí šest jader a více. Intel věděl, že 5GHz čtyřjádro by už nemělo šanci uspět. Je v tom ale zásadní problém – šest jader a více patřilo u Intelu vždy do platformy HEDT. Intel zde ale musel polknout hořkou pilulku a přiznat, že už tomu tak nadále nikdy nebude. Vsadím se, že od nástupce Skylake-X už v HEDT nebude nic co ponese méně jader než deset, a možná dokonce dvanáct. Osmijádra a šestijádra se letos stala mainstreamem.

Krok vpřed i vzad

Nebudeme zastírat, že Coffee Lake je jen refresh Kaby Lake. Architektura je stejná. Nejsou to ale jen vyšší frekvence, které dělají novinku atraktivnější. Jediný důvod příchodu Core 8000 je více jader, v základu je to šest jader. Celá nabídka se posunula, Intel už nenabízí v této řadě dvoujádra, ale jen čtyři jádra a víc. I nejlevnější čipy v nabídce nabídnou čtyři jádra. Chce se říci - konečně. Všechny modely ukazuje tabulka:

Nejvyšší model Core i7-8700K má šest jader s HT a umí zvýšit frekvenci jednoho nebo dvou jader na 4,7 GHz. To je úctyhodná frekvence, jak už jsem řekl dříve. Také cena je jen mírně nad Core i7-7700K. Oficiální česká ceny by měla být mezi 9–10 tisíci korunami, časem se usadí lehce nad devíti tisíci korun. Druhý model Core i7-8700 je zamčený a má podstatně nižší základní takt, ovšem také TDP (65 W místo 95 W).

My dnes testujeme první Core i5-8600K s taktem 4,3 GHz pro jedno (dvě) jádra a cenou 7300 Kč. To je asi o tisíc korun víc než stojí Core i5-7600K. Časem také čekám pokles zaváděcí ceny. Core i5 nemá HyperThreading. Nabídku uzavírá Core i3-8100 s taktem 3,6 GHz bez Turba a HT. Cena by měla být 3500 Kč s daní.

Co se týká frekvencí, Intelu se podařil zázrak. Na stejném procesu uvádí čip (Core i7-8700K), který má o 200 MHz vyšší takty pro jedno jádro i všechna jádra společně než předchozí. Čip pracuje v plné zátěži na 4,5 GHz a Turbo má 4,7 GHz. Co se týká frekvence, jde o nejvýše taktovaný procesor v historii Intelu. Při stejném TDP a napětí je to velký pokrok, obzvlášť když přihlédneme k tomu, že má dvě jádra navíc. Skvělé je taktování, pokud jste čekali, že se s dvěma jádry navíc bude potenciál horší, tak je tomu přesně naopak. Frekvence jsou stejné, a možná i vyšší než u Kaby Lake. Oba naše testovací čipy bez potíží dávají 5,2 GHz a jeden dokonce 5,3 GHz.

Problém jsou nové desky. To vidím jako doslova idiotské rozhodnutí. Čipset je stejný, návrh desek také – nevěřím marketingovým slajdům, které hovoří o nutnosti úpravy desek. Pokud by Intel dovolil provoz Coffee Lake na Z270, prodal by jich tuny. Stačilo přece svěřit zodpovědnost výrobcům desek, kteří mohli vydat nový BIOS jen pro ty modely, které to bez problémů zvládnou (napájením). S čipsetem řady 300 mohl počkat do příštího roku, než uvede skutečně nový čip. Přejmenování Z270 na Z370 je sice funkční a blbuvzdorné, ale nedobré řešení.

Absurditu navíc podtrhuje fakt, že levné verze čipsetů (a desek) přijdou až příští rok. Pokud tedy budete Coffee Lake chtít, musíte koupit drahou desku s Z370. Na tom Intel přijde o velké prodeje Coffee Lake. Ale možná je to obrana HEDT, aby Z370 moc neubírala prodejům prémiové platformě, kdo ví?