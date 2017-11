Doporučené herní PC sestavy nižší a střední třídy – podzim 2017

Podzim je v plném proudu a my vám opět přinášíme pravidelný přehled doporučených herních počítačových sestav v několika cenových kategoriích. Na obzoru jsou vánoce a je třeba přemýšlet o vhodných dárcích a počítačová sestava jím může být. Takže se inspirujte, vybírejte a objednávejte. Dodací lhůty mohou být dlouhé, je tedy nejvyšší čas.

Úvod

Tentokrát nám to časově docela vyšlo. Několik našich předchozích přehledů herních počítačových sestav pro čtyři roční období vyšlo oproti původnímu plánu se zpožděním. Párkrát to bylo způsobeno očekávaným vydáním nějaké důležité komponenty, která měla mít významný vliv na výběr ostatních komponent počítačových sestav, jindy zase kolapsem trhu s grafickými kartami, které hromadně končily na farmách těžařů kryptoměn.

Tento první díl podzimního přehledu vychází takřka uprostřed podzimu a právě včas, aby se mohl stát inspirací pro nákup dárků na Vánoce. Včasným výběrem a objednáním si můžeme ušetřit případné starosti, způsobené dlouhou dodací lhůtou některých komponent, nebo obvyklým nedostatkem způsobeným zvýšeným zájmem zákazníků v rámci vánočního trhu.

Od června tohoto roku, kdy došlo k praktickému zhroucení trhu s grafickými kartami se situace částečně zlepšila. Stále je však mnoho modelů, zejména AMD Radeonů RX 570 a RX 580, poměrně nedostatkovým zbožím. Přestože se do obchodů dostávají, je vhodné si je předem objednat, protože dodávky většinou stačí uspokojovat pouze ty zákazníky, kteří mají vytvořenou objednávku.

První letní díl našeho pravidelného čtvrtletního přehledu herních počítačových sestav bude koncepčně shodný s předchozím letním přehledem počítačových sestav nižší a střední třídy, který byl publikován na konci srpna. Přehled byl opět rozdělen do dvou samostatných článků, přičemž letní přehled počítačových sestav vyšší třídy byl vydán o týden později. Obdobně budou publikovány také oba díly aktuálního podzimního přehledu.

Koncepce přehledu sestav

Celková koncepce přehledu sestav zůstává zachována už od roku 2016. Opět si představíme několik sestav rozdělených do samostatných kategorií, stanovených podle celkové pořizovací ceny základní sestavy bez operačního systému a periferií. Začneme výchozí kategorií s cenou okolo 12 000 Kč a skončíme nejvyšší kategorií s částkou nad 40 000 Kč. S ohledem na značný rozsah textu je přehled rozdělen do dvou samostatných dílů, které budou publikovány v krátkém časovém odstupu. V prvním díle budou nejprve představeny tři kategorie počítačových sestav v cenových hladinách 12, 16 a 22 tisíc korun, tedy sestavy od nejnižší třídy do třídy střední. Ve druhém díle navážeme sestavami v hladinách 28, 34 a 40 tisíc korun, tedy vyššími a nejvyššími třídami (kategoriemi). Kvůli přehlednosti článku jsou sestavy na procesorových základech Intel a AMD ve všech cenových kategoriích představeny pomocí samostatných kapitol.

Doporučené sestavy budou i nadále rozděleny na levnější a dražší variantu v každé z cenových kategorií. Levnější varianta A bude navržena tak, aby se výrazně neodchýlila od stanoveného limitu v dané kategorii. V této variantě bude upřesněno dosažení maximálního herního výkonu na úkor výbavy. Cílem rozhodně nebyla úspora nákladů za cenu použití komponent s pochybnou kvalitou. Dražší varianta B se bude pořizovací cenou pohybovat někde v intervalu mezi limity jednotlivých kategorií. Cena zde nebyla tím rozhodujícím kritériem. Cílem bylo dosažení maximálního herního výkonu a současně optimální výbavy. Rozdíly mezi variantami A a B budou například v použití lépe vybavených základních desek, větší kapacity RAM a disků, luxusnějších verzí grafických karet a luxusnějších skříní. V některých případech bude u dražší sestavy použita o něco výkonnější, nebo lépe vybavená grafická karta.

U doporučených grafických karet bude v tabulce pro srovnání uveden jejich přibližný výkon v pěti populárních hrách. Výkon byl změřen u obdobného modelu grafické karty na testovací sestavě se šestijádrovým procesorem Intel i7, a proto je označen pouze jako orientační. Portfolio her, ve kterých je výkon grafických karet porovnáván, bylo sestaveno tak, aby bylo možné posoudit výkon grafických karet ve dvou novějších titulech pod DX11, ve dvou titulech pod nejnovějším DX12 a také v jednom titulu využívajícím API Vulcan. Díky tomu můžeme odhadnout, jestli je grafická karta vhodná spíše pro starší herní tituly využívající DX11, nebo bude perspektivní volbou do budoucna a pro nová API, která staré DX11 postupně nahradí.