Výroba vodního bloku pro Gigabyte GTX 1070 Xtreme Gaming

Chcete chladit grafiku vodou, ale k vašemu modelu se nedá žádný rozumný vodní blok sehnat? Můžete zadat výrobu custom bloku, anebo sáhnout po nějakém univerzálním řešení. To ale nejsou všechny možnosti. Můžete si blok vyrobit sami a ani to není tak těžké!

Modding, či stavba vlastní skříně je v komunitě nadšenců do PC hardwaru oblíbeným koníčkem. Výroba vlastních součástek ve vodním chlazení je ale naopak velkou vzácností. Je to v kontrastu s počátky vodníkaření, kdy všichni do jisté míry museli bastlit vlastní řešení. Co se změnilo?

Zánik vlastních bloků je možné přisoudit několika faktorům. V první řadě jde o dostupnost komerčních řešení, která jsou hodně vychytaná a mají velký výkon. Taky jdou sehnat téměř pro všechen highendový hardware. Pokrytí ale není stoprocentní. Příkladem je GTX 1070 Extreme Gaming od Gigabyte, kterou jsem použil v projektu reDefined. Vodní blok se na ni nedá prakticky sehnat, s výjimkou nějakých pofidérních čínských výrobců.

Do projektu reDefined je vodní blok z principu izolované skříně téměř nutností. Testy ukázaly, že při velké syntetické zátěži a OC teplota interiéru skříně roste nad únosnou hodnotu. Vodní blok teplo předá rovnou chladicímu okruhu a chlazení interiéru nebude zdaleka tak zatěžované. Teploty samotného GPU či VRM na grafice nejsou důležité. Nicméně pro představu při pokojové teplotě 22°C a plné zátěži CPU i GPU dosáhla teplota vody 31°C a teplota interiéru skříně 41°C. Grafické jádro v té době hlásilo 81°C i přes to, že má skvělý vzduchový chladič. Hlavní problém byl ale v potenciálním přehřívání interiéru izolované skříně.

O projektu reDefined se můžete dozvědět více ve trojici článků: Konstrukce, Hardware a Dokončení.

Vyrábět nebo nechat vyrobit? Ani jedno. Nejlepší je koupit rovnou hardware, ke kterému vodní blok seženete bez problému. Výroba kusového řešení totiž bude drahá, nebude spolehlivá, výkon nebude tak vyladěný atd. To jsou důvody, proč tyto moddingové snahy prakticky nevídáme.

Malá ochutnávka

Nás ale přece modding a vodní chlazení baví, tak proč se nepustit do této výzvy a pokusit se vyrobit vodní blok podle vlastního návrhu. Pokud se smíříte s tím, že výkon nebude tak ultimátní jako tovární řešení, tak jste schopni uspět i s minimem výbavy i financí. Chce to nápad a chuť a zbytek není problém.