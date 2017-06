Projekt reDefined: dokonale odhlučněné PC – dokončení

I přes současný trend snižování spotřeby se pořád počítače nedají považovat za perfektně tiché. Obzvlášť, když chcete výkonný hardware. Projekt reDefined je postaven kolem myšlenky účinného odhlučnění počítače jako celku skrz izolaci od okolí. Jak je možné provozovat systém, kde se vzduch nedostane dovnitř ani ven?

Co je vlastně maximální odhlučnění? Někdo by řekl, že nejlepší odhlučnění bude v odstranění všech pohyblivých částí. To samozřejmě povede k výraznému snížení hlučnosti počítače. Ne však docela. Pískání cívek a jiné elektrické pazvuky mohou být až nepříjemně pronikavé a rušivé. A to neřešíme ani jak výkonný počítač uchladit bez pohyblivých součástí.

Projekt reDefined se k problému staví z opačné strany. Nejde o odhlučnění jednotlivých komponent, nýbrž o odhlučnění počítače jako celku. Současně nejde o absolutně bezhlučné řešení, ale o kompromis, který klade maximální důraz na redukci hluku, ale současně dovoluje použít i výkonný hardware a přetaktování. A jak je toho docíleno? Myšlenka je jednoduchá – všechen hardware bude izolovaný od vnějšího světa a o odvod tepla se postará vodní okruh s téměř neslyšným externím chlazením.

Tento článek je třetí a poslední ze série o projektu reDefined. V první části jsem se věnoval vysvětlením motivací, které vedly k realizaci reDefined, a hlavně pak hrubé stavbě kostry. Druhý článek navazoval v popisu úprav samotné skříně Fractal Define S, která posloužila jako jádro. Holou Define S bylo zapotřebí co nejlépe napasovat do dřevěné kostry s tolerancí na list papíru nebo maskovací pásku.

Nesmíme zapomenout ani na volbu použitého hardwaru, která byla nastíněna v prvním díle a rozvedena v druhém. Konfigurace je tedy s ohledem na herní nasazení i5-6600k na platformě Z170X Gaming 7 EK od Gigabyte s vodním monoblokem, doprovázená GTX1070 Xtreme Gaming od téhož výrobce. Zdroj a ventilátory jsou obojí od německých be quiet! a to konkrétně Dark Power Pro 1000 W a Silent Wings 3 PWM.

S hardwarem vybraným a částmi skříně připravenými se dostalo i na poskládání vnější obálky systému. Jednoznačně nejnapínavější moment celého projektu – tedy jestli vše do sebe zapadne tak, jak bylo zamýšleno – dopadl dobře. Dřevěný rám, jádro z Define S i vnější hliníkové kryty si dohromady sedly bez výjimky a nebylo tak nic potřeba předělávat.

Dnes se podíváme na to, co se naposled nestihlo. A jde o tu nejzábavnější část – skládání komponent, příprava a instalace vodníka, ladění chlazení a nakonec i vyhodnocení toho, jak se vše podařilo. Dojde i na problematiku osvětlení celého systému pomocí LED a budeme zkoušet, zda je lepší RGB nebo jednobarevné podsvícení.

Ani tentokrát se ale článek neobejde bez nějakých pořádných moddingových aktivit, proto se podíváme i na to, jak vyrobit expanzní nádobu s unikátní konstrukcí a vzhledem a s tím spojené modelování ve 3D. A tím vlastně hned začneme.