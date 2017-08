Google zasahuje aneb vyvrhely s vlastním názorem nechceme!

O Leninovi se traduje historka, že prý kdysi řekl soudruhovi, že sice má právo na svůj vlastní názor, ale on má právo ho za něj zastřelit. Podobný kousek se povedl Google – vyhodil Jamese Damorea za interní dokument, v němž kritizoval řadu praktik firmy jako diskriminujících – a to potenciálně ilegálně diskriminujících. Ke zdi s ním, s reakcionářem!

Fascinující humbuk kolem této události celkem jednoznačně ukazuje, která média šíří fake news, tedy převypráví historku v duchu jimi propagované ideologie – a která pouze komentují, co se stalo. Přestože tiskovinami a dalšími médii proletěla záplava zpráv, která popisuje, že šlo o bigotní urážku žen pracujících v IT, my máme to štěstí, že si můžeme přečíst Damoreovu zprávu v originálu a udělat si tak nezávislý názor na to, co Damore říká a co neříká. A hlavně v jakém duchu to říká, což je právě to zásadní a důležité.

Pravděpodobně nejpřesnější popis události přinesly Novinky, které vypichují to opravdu podstatné, totiž že Damore nekritizuje ženy v IT, ale zamýšlí se nad tím, proč jich je v branži méně, snaží se vysvětlit důvody a kritizuje politiku pozitivní diskriminace, tedy snahu nahnat do IT ženy za každou cenu a vybírat zaměstnance nikoliv na principu jejich výkonu či zájmu, ale genderového a rasového vyvážení. Rovněž kritizuje ideologizaci řízení společnosti, zavádění genderových teorií a dalších levicových konceptů, mezi které patří například tak zvané mikroagrese.

To, co ve svém textu naopak nepíše, je to, co do titulku prskly Hospodářské noviny, totiž „že jsou ženy v IT slabší“. Naopak, Damore mluví pouze o tom, že jsou predisponovány k jiným činnostem a proto si je SAMY volí.

Proč si ženy volí jiné obory než programování? To netuším, ale už za komunismu byly v minoritě. V našem programátorském kroužku na počátku 80. let jsme měli asi dvacet členů, z toho byly pouze dvě holky. Programování bylo povinné na střední škole, ale tento předmět patřil k těm, které holky krutě nebavil. Částečně to bylo proto, že programování bylo pro geeky a patřit mezi geeky nebylo nikdy cool, na kvalitně napsaný program jste fakt nikdy holku či kluka nesbalili, na rozdíl od sportu anebo třeba tance.

Geekové byli vždy divní a ostrakizovaní a to je vidět i v The Big Bang Theory, kdy Penny navštíví prodejnu s komiksy, čímž přítomné uvede do rozpaků.

Když se podívám na nějaký geekovský festival, jako je třeba Advik, vidím příjemný posun k tomu, že být geek a nerd už není tak sociálně stigmatizující, ale stále mi přijde, že to je stále velmi povrchové, že dnes je pro holky i kluky fajn patřit k otaku komunitě, cosplay komunitě, že je fajn být hráč, ale už to neplatí o programování či matematice.