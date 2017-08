Proč přijde vzpoura robotů: Problém nejsou stroje, ale lidi!

Naše destruktivní energie se projevuje už v raném věku – a neschopnost či nemožnost ji ovládat, se projevuje třeba v šikaně, která se netýká jen outsiderů a slabších kusů, ale také robotů. Šikanu dětských gangů na vlastní plasty poznal japonský robot Robovie 2 , který nabízel pomoc lidem v obchodním centru v Ósace. Děti mu blokovaly cestu, obkličovaly ho tak, aby nemohl uniknout, některé do něj dokonce kopaly, tloukly do něj a třásly jím.

Tolik psychologická úvaha o tom, proč jsou někteří lidi taková bastardi a proč je vyloženě baví ubližovat jiným: Přináší jim to vzrušení, a protože je vzrušení příjemné, tak proto ubližují jiným. A ukazuje se, že pro lidi je zábavné ubližovat nejen jiným lidem či zvířatům, ale taky strojům. Ten podivný destruktivní pud je jaksi univerzální a postihuje všechny, od opravdového sadisty, přes násilníka, kterého opravdu rozrajcuje jenom znásilnění, přes řezníka, kterého baví krev vytékající ze zvířete v posledním tažení, až po moderního veganského anarchistu, který se klepe na to, až bude „vyrážet zuby náckům“. Všichni jsou stejní a všichni ovládaní tou temnou radostí z násilí a z destrukce.

