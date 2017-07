Co je to „výhodná investice do hardwaru“?

1. Do budoucna se to hodí

Jeden z obratů, který mě fascinuje v mnoha článcích a recenzích, je, že ten či onen hardware je „výhodná investice“. Chápu investici do ASICu určeného pro těžbu bitcoinů, chápu investici grafického studia do nových Maců Pro, co je ale za investici do grafiky určené pro hraní?

Nejvíc mě fascinují „investice do herních sestav“ zaměřené hlavně s ohledem na budoucnost. Co je za investici, když vrazíte našetřené peníze do počítače, u kterého budete trávit volný čas a spíš než co jiného vám bude i nadále prodělávat peníze na hrách a času, který jste mohli strávit produktivně?

Já za „investici“ považuji takový výdej peněz, který má v dlouhodobém horizontu přinést více peněz. Pokud si koupíte počítač, na kterém se budete učit programovat či na něm něco vyvíjet, je to investice. Pokud si koupíte výkonný stroj, na kterém těžíte kryptoměny, je to investice. Pokud skoupíte grafické karty a budete je prodávat zájemcům o těžbu kryptoměn za víc, než jste koupili, je to také investice. Pokud si koupíte Apple I za milión, protože ho chcete prodat za dva milióny, je to investice.

By Narnars0 - Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Méně peněz dovnitř, více peněz ven. Jakmile z toho nelezou peníze, nejde o investici. Přesně tohle je metrika, podle které posuzuji to, zda jde či nejde o práci či zábavu. Pokud cpete peníze do špičkového lyžařského vybavení, ale nejste profesionální lyžaři a nevyděláváte na tom, nejde o investici. Může to fungovat nepřímo, vyblbnete se, vyřádíte se na svahu, stres je pryč, fyzická kondice se zlepšuje a vy děláte svoji práci lépe, takže si vyděláváte více peněz. V takovém jistém nepřímém smyslu může jít o vynaložení peněz, které nepřímo vydělá a možná jde o investici, ovšem investici do sebe, do své pohody, kondice, výkonnosti. Je cenná, nijak o tom nepochybuji.

Většinou najdeme k nákladnému hobby levnější variantu, místo nákladného sportu se můžete věnovat běhu, při kterém si nekupujete žádné to speciální vybavení, které najdete na Rungo. Nemusíte si kupovat psa luxusního plemene, ale nějaké méně značkové zvíře. Můžete se zbavovat stresu u nákladných bojových umění – anebo čapnout sekyrku a sekat dříví na zimu. A tak dále, relaxační efekt může být finančně nenákladný.

A pak tu máme „investice do herních strojů“, což jsou obvykle investice, jejichž výstupem bývají další „investice“, do her, do upgradů a tak dále.