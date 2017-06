Konzole versus PC Master Race: Blíží se rozuzlení?

Pro spoustu lidí jsou války mezi konzolisty a „PC Master Race“ otázkou vrcholné vášně. Prožil jsem spousty podobných konfliktů a klasické „PC vs. PlayStation“ bylo pouze epizodou mezi konflikty „Commodore vs Atari“, „Amiga vs. PC“, „Sega vs. Nintendo“ a další. Možná to už bude jiné, nové konzole se svým konceptem PC už značně blíží.

Nejnovější mezigenerace konzolí, představovaná Sony PlayStation 4 Pro a Microsoft Xbox One X, je poněkud zvláštní. Představuje jakýsi vývojový mezistupeň, který by podle tvůrců platforem měl být zcela kompatibilní se základním modelem, ale zároveň nabídne vyšší grafický výkon. Tím vznikne méně a více výkonná verze téhož systému, což je filozoficky podstatně blíž PC a obecně se zdá, že obě platformy konvergují: Nové konzole nabízí výkonové varianty, zatímco řadu současných počítačů nelze upgradovat. Co si koupíte na začátku, to budete mít i na konci, ať už to je Xbox anebo iMac, rozšiřovat to lze víceméně jen externě.

První generace konzolí byla jednoúčelová, veškerá herní logika byla ve specializovaném čipu, případně v rekonfigurovatelných střevech konzole. Klasikou byl například speciální čip AY-3-8500, který řídí celou logiku „pongových her“ tak, že snímá vstupy uživatele a generuje oddělené výstupy pro „hráče“, „míček“ a „pole“, což dovoluje jednotlivé prvky dodatečně zabarvit. Celá hra je v čipu zapečená a není jednoduché ji upravit anebo rozšířit, o to ale nešlo – důležité bylo levně vyrobit celou pongovou konzoli. Vedlejším efektem bylo to, že díky nízké spotřebě řada z nich jela na baterky.

První generace řešila hlavně to, aby hra vůbec reagovala na uživatele a něco zobrazovala na obrazovce. V této fázi byly konzole počítačům na míle daleko, rozdíl v jejich komplexitě a ceně byl monstrózní. Celá evoluce první generace konzolí se týkala hlavně vylepšování herních čipů, které nabízely více funkcí za zhruba podobné peníze. Poslední specializované čipy z konce 70. let podporovaly až 32 zabudovaných her, i když ty byly navzájem sobě velmi podobné. První generace zmizela v době krachu videoherního průmyslu v roce 1983.