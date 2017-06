Cenzura, regulace: staré zbraně proti novému nebezpečí?

V Londýně proběhl další islamistický útok – a přišlo další volání politiků po regulaci internetu – líhně extrémistů, teroristů a vůbec kořenu všeho zla. Lidi si tam píšou co chtějí, čtou si co chtějí, nahrávají a dívají se na co chtějí – a to je podle řady politiků právě jádro problému. Neuvědomují si, jaké lekce nám o cenzuře, propagandě a svobodě slova dalo 20. století.

Británie bývala zemí, která sloužila jako úspěšný a skvělý příklad svobody, odvahy a modernity. Konstituční monarchie byla v přímém protikladu carskému samoděržaví, osvícená, technologicky inovativní a pokroková. Británie byla vždy svá, do značné míry do sebe zahleděná – a starala se hlavně o své impérium a evropské dění vnímala částečně jako příležitost a částečně jako hrozbu. Angažování Británie do evropských věcí ve 20. století bylo do značné míry příčinou jejího úpadku: Války byly nákladné, z největšího světového kreditora se změnila na dlužníka a kolonie si uvědomily, že ne ony na Británii, ale naopak Británie je na nich závislá. S vítězstvím ve svém největším boji proti nacismu tak Británie paradoxně vyšla jako rozpadající se říše.

Jedním ze stěžejních bodů britské filozofie byla organizovanost a představa, že společnost lze efektivně uregulovat. Za Druhé světové to fungovalo, plakáty „Keep Calm and Carry On“ jsou legendou. Nutno podotknout, že k představě, že nejlepší je věci regulovat, se Británie propracovávala postupně, kupříkladu řízení drah za První světové mělo stále ještě polocivilní charakter a železniční společnosti musely cestujícím vysvětlovat některá omezení, která jim znepříjemňovala život.

Představa o nutnosti regulace pozvolna sílila. S tím, jak Británii izolovaly německé ponorky, byl nutný přídělový systém a další restrikce, které obyvatelstvo snášelo odhodlaně. Poté, co válka skončila a impérium se rozpadlo, ovšem snahy regulovat všechno možné nezmizely. Pohled na to, jak se první moderní demokracie mění na válečnou diktaturu, předvádí například dokudrama z roku 1965 War Games, které předvádí nutnost zavedení omezení v případě ohrožení jadernou válkou. Vláda vás může přesunout, může vám nastěhovat do domu cizí lidi a tak dále – a pokud budete neposlušní, můžete přijít o potravinové dávky, můžete skončit v base a v extrémním případě vás popraví v rámci stanného práva.

War Games – 1965 from John Haines on Vimeo.

Film je zajímavý například tím, že předvádí, že tehdy nebylo nijak neobvyklé, že obyvatelstvo mělo lovecké zbraně a jak praví jedna z postav, „rozhodně bych ji použil v případě, že by se mi někdo pokusil lézt do krytu“. Ale časy se změnily a Británie nastoupila pozoruhodnou cestu řešení každého problému zákazy, které pozvolna přibývají a berou jejím občanům svobody, takže dnes by bylo jen stěží něco podobného možné. V rámci boje s terorismem a extrémismem, ať už domácím, anebo importovaným, se postupně z Británie stala jedna z nejbezbrannějších zemí Evropy. To mělo zajistit domácí harmonii, leč nezajistilo.

Podle mínění politiků, jako je Theresa Mayová, je dalším logickým krokem kontrola internetu. Tato idea vychází z toho, že zatímco původně nás měl internet spojovat a sloužit k výměně myšlenek, nějak se zvrhl a místo toho sjednotil pravicové i levicové radikály a dal jim platformu pro vzájemnou komunikaci a koordinaci. Mimo to představuje platformu pro propagandu a radikalizaci. Jeden z důvodů YouTube adpokalypsy byl nesouhlas zadavatelů reklamy s monetizací videí s extrémistickým obsahem. Myšlenka, že za radikalizací mladých muslimů je YouTube a další nová média, není nijak nová: Vyjádřil ji například developer Luděk Sekyra, který věří na investice do deradikalizace mládeže a na „osvětová videa“.