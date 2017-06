Nejočekávanější MMORPG roku 2017

MMORPG jsou jedním z nejrychleji se rozvíjejících herních žánrů. Každým rokem se rozrůstají o mnoho zajímavých titulů, ať už inspirovaných nějakým slavným předchůdcem, nebo naopak s jasnou snahou odlišit se. Nezadržitelný příliv nových nadějně vypadajících MMORPG očekáváme i v nadcházejících měsících. Na které z nich se těšíme nejvíc?

Zabíjej, lootuj, leveluj a pak to opakuj až do zemdlení. Online s hromadou dalších lidí, nejlépe však se svými přáteli. To je pravá podstata každého dobrého MMORPG, ale kde tento svůj chtíč pořádně ukojit?

Když nebudeme počítat World of Warcraft, kterému se s nejnovějším datadiskem opět podařilo přilákat více jak 10 milionů předplatitelů, nová MMORPG většinou přicházejí s jistějším platebním modelem – tedy s free-to-play, ať už ve své čiré podobě (stáhnout a hrát zdarma), nebo i v různých obměnách (například nákup krabicové verze hry a žádné poplatky, které jsou vyváženy mikrotransakcemi).

Jistotu tvůrci MMORPG často volí také v případě samotné koncepce hry a jejího zasazení. V poslední době ve velkém frčí různé klony World of Warcraft, nebo třeba League of Legends. Jen zřídka narazíte na skutečně originální projekt, o to chutnější pak ale toto shledání je.

V tomto článku vám představím ty nejzajímavější MMORPG projekty, které by se měly na trhu objevit ještě v tomto roce (maximálně na začátku roku příštího). Tento mix sestává z her napříč všemi výše zmiňovanými kategoriemi.

Kromě krátkého popisku u každé hry uvádím plánované datum vydání a další údaje, jako informace o vývojáři a vydavateli. Nakonec přidávám ještě trailer, případně video ze hry a odkaz na oficiální stránku, kde můžete načerpat další zajímavé informace. Jdeme na to!