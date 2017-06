Co historie železnice říká o technologické budoucnosti?

Moderní média nás ráda zásobují informacemi, u kterých neřeší, jak souvisí s jinými informacemi. V jednom týdnu jsem se tak dozvěděl, že se snažíme prodloužit lidský věk na 120 let, takže kvůli stárnutí populace bude nutné zrušit důchody i že umělá inteligence do roku 2100 nahradí i vysoce specializované odborníky, takže práce zmizí.

Je zjevné, že kombinace informací o vymizení práce a o nutnosti práce i ve stáří nedává dohromady smysl. Moderní společnost je plná fascinujících paradoxů. Stát vyvinul – a stále vyvíjí – intenzivní snahu o to, abychom žili déle a lépe. To ale znamená, že budeme opravdu žít déle, což je z hlediska sociálního systému nákladné, takže odborníci vidí jako jediné řešení to, že buď jako mladí vytvoříte a následně prodáte startup a strávíte většinu života jako rentiéři – anebo budete pracovat v hlubokém stáří až do smrti, což je vize, se kterou přišel ministr Pilný.

Je krutým paradoxem, že to je člověk, který pracoval pro Microsoft a měl by mít tedy tendenci do svých vizí zahrnout i technologie. V tomto vyjádření zcela míjí nástup umělé inteligence, což je technologie svým významem minimálně srovnatelná s internetem, protože má potenciál nahradit drtivou většinu lidské práce, od variabilní manipulace s předměty, přes řízení dopravních prostředků a i velké množství intelektuální práce. Na druhou stranu najdete i jeho přednášky, ze kterých je zřejmé, že si je vědom, co můžeme v budoucnosti čekat.

Co budeme dělat v případě, že většina práce, tak jak ji dnes známe, opravdu zmizí? Mladí se pravděpodobně přizpůsobí, ale chtít po horníkovi, aby se rekvalifikoval na programátora, je docela šílené, i když se to opravdu děje. Někteří to asi zvládnou, ale pak tu máme velkou masu lidí, pro které se práce nenajde.

Rekvalifikace horníků na programátory v pilotním programu společnosti LMC

Odborníci nám v podstatě popsali svět, ve kterém budete bojovat s jinými geronty o poslední zbytky práce, protože vás stát dohnal svými regulacemi k dlouhověkosti, aniž by přemýšlel o možných důsledcích – a firmy vás nechtějí, protože mají výkonnější umělou inteligenci. Moderní doba je fascinující, protože je schopná popsat problém, do kterého se řítíme, aniž by s ním cokoliv dělala. Důchodový systém je letadlo založené na demografickém modelu, kde mladých je hodně a staří nežijí moc dlouho, jenže tohle už neplatí a dlouho se ví, že tohle je problém.