Tip na pařbu: Osm nových her, které by vám neměly uniknout

Přinášíme vám seznam těch nejlepších her pro PC, které v posledních týdnech vyšly a často se jim nedostalo takové pozornosti, jakou by si zasloužily. V našem seznamu najdete stealth akční hry, napínavé strategie, vtipné adventury, strašidelné hororové hry i nezávislé herní projekty přesahující žánry. A něco málo je i zdarma!

Ačkoliv vás v recenzích pravidelně seznamujeme s těmi nejočekávanějšími herními tituly pro PC, u kterých předpokládáme, že budou stát za to (naposledy třeba The Surge, Endless Space 2 nebo Prey), na to, abychom recenzemi pokryli všechny nadějné nebo méně známé tituly, nemáme dost vymezeného prostoru. A u jiných her se zase nedá předem moc dobře odhadnout, jaký úspěch u hráčů budou mít. U řady z nich by ale bylo škoda, kdyby unikly vaší pozornosti, a tak na ně teď, v době, kdy začíná být zase trochu „sucho“, chceme upozornit alespoň formou krátkého představení ve výběru z těch nejlepších her, které na PC v poslední době vyšly.

Styx: Shards of Darkness

Žánr: akční stealth

Hodnocení: 72 % / 7,8 b

Datum vydání: 14. března 2017

Oficiální stránka: http://www.styx-game.com/

Dobrodružství zakrslého, neskutečně ošklivého, avšak velice šikovného zeleného skřeta s pořadovým číslem dvě. První Styx (s podtitulem „Master of Shadows“) vyšel v době, kdy jsme se těšili na vydání rebootu Thiefa, a tuhle ikonu naprosto jednoznačně rozcupoval. Zatímco nový Thief byl takový těžkopádný a vlastně ani moc nedával možnost řešit situace různými způsoby, Styx byl poměrně rozlehlý a silně volnomyšlenkářský, to znamená, že nás nechával pořádně se vyblbnout.

Také ve Styx: Shards of Darkness narazíte na rozsáhlé levely (nyní se jedná spíše o lokace, často i o několika patrech) a ani v možnostech řešení vás nikdo omezovat nebude. Malý skřet, do něhož se i v této hře převtělujete, se umí bravurně plížit, vytvářet a ovládat své klony, zabíjet své nepřátele ze zálohy, zneviditelnit se a provádět desítky dalších vylomenin, za jejichž pomoci se, pokud si je pořádně opanujete, budete cítit takřka nepřemožitelně.

Právě spousta možností a prostor, kde se vaše dovednosti dají využít, je hlavní předností Styx: Shards of Darkness. Pokud máte rádi stealth hry, první polovina hry vás velmi pravděpodobně okouzlí. Bohužel, ve druhé polovině se tvůrci z nějakého důvodu (snad z nedostatku času a peněz) dali do recyklování již objevených lokací, což hře výrazně škodí. Na druhou stranu, pořádný stealth tu už dlouho nebyl a Styx: Shards of Darkness minimálně ve své první polovině patří jednoznačně k tomu nejlepšímu na trhu.