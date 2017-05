WTF MSFT aneb Co se to děje s Microsoftem?

Microsoft býval po většinu času, pokud odhlédneme od velmi inovativního „pozdně gatesovského období“ (1995–2000), poměrně nudná firma. Pravidelně produkoval nové, barevnější a hardwarově náročnější Windows, zajišťoval infrastrukturu jak pro firmy, tak pro domácnosti. Dnes se mi po tomhle „nudném Microsoftu“ docela stýská.

Ve článku o Warrenu Buffettovi jsem zmiňoval jeho investiční strategii, která se zaměřovala na „nudné“, ale podhodnocené firmy. Buffett je investor, ne spekulant – a proto ho nezajímají firmy s „prudkým růstovým potenciálem“, ale ty, které mají unikátní pozici na trhu a jsou schopné opakovaně nabízet produkty, které budou zákazníci znovu a znovu kupovat.

Neříkám, že jeho ideálem je monopol, ale je to podnik, jehož produkty kupujete opakovaně – a nemáte k tomu moc alternativ. Je to udržitelný business, jako je Coca Cola, McDonalds a další zdánlivě nepříliš zábavné firmy, jejichž produkty se ale prodávají masově a které nemají příliš opravdu efektivních konkurentů. Spousta lidí nemá podobné firmy ráda, kariéru v nich nepovažují za příliš obohacující či inspirující – ale jsou úspěšné a umí i přiměřeně inovovat.

Mezi podobné firmy patřil někdy do roku 2010 i Microsoft. Nabízel dlouhou řadu poměrně nudných operačních systémů, o kterých uživatelé vtipkovali, odborníci je uštěpačně glosovali, ale nikdo neměl reálnou šanci je obejít anebo ignorovat. Byl to průmyslový standard, používal je úplně každý – a jejich dominance byla v polovině 90. let taková, že efektivně pohřbily konkurenci, vygumovaly domácí počítače s jinými systémy a používal je úplně každý, od dětí po důchodce.

První Windows, které jsem nepovažoval za hračku, byly Windows 3.11 – a to i když šlo stále víceméně jenom o „nadstavbu nad DOSem“ a prostředí pro spouštění Office. Hráči tehdy stále využívali DOS. S nástupem Windows 95 přišel snadno ovladatelný operační systém, který víceméně bezproblémově fungoval na desktopech i laptopech, měl unifikované a snadno pochopitelné grafické rozhraní, v rozumné míře podporoval nové technologie a vcelku šlo o použitelný počin. Občas se to sesypalo, ale systém šel snadno restartovat – a i když se nad Windows řada odborníků stále pošklebovala, byl to pohodový systém, se kterým se dalo pracovat.

Souběžně s „domácí“ sérií Windows 95 – 98 – 98SE – ME se rozvíjela řada Windows NT, která byla určená hlavně pro firemní použití a nabízela stabilitu. Když přišly Windows 2000, byly tak nudné a normální, že je Ondřej Neff označil „prostě za další Windows“. To je, svým způsobem, docela pochvala: Windows se změnily na běžný pracovní nástroj, na naprosto normální věc s naprosto normálními vlastnostmi. Dobrou pověst praktického nástroje potvrdily i následné Windows XP, které spojily dohromady „profesionální“ i „domácí“ sérii Windows.

Někdy po roce 2000 se ale objevily dva zvláštní trendy, které nás navedly na cestu, po níž kráčíme dneska. Prvním z nich je koncept softwaru jako služby (SaS, software-as-a-service), který přišel s myšlenkou, že si software nebudete kupovat jako věc, ale pronajímat si ho jako službu. To v podstatě znamená, že software nikdy nevlastníte, pouze máte dočasně pronajaté právo ho používat, které s koncem placení služby zaniká. Je to teze, která elegantně řeší otázku, zda smíte anebo nesmíte software, který jste si zakoupili, dále prodávat. Vydavatelé samozřejmě vždy tvrdili, že nesmíte, protože pro ně je výhodnější prodat novou kopii za standardní cenu, než aby si někdo kupoval použitý software řekněme za třetinu. Vždy se snažili svázat licenci třeba s hardware, ale SaS je fantastický v tom, že přináší stálé zisky a něco jako software z druhé ruky tam neexistuje.

