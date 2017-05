Jak se (ne)stát Warrenem Buffetem: o hodnotě technologií

Warren Buffett, nejvýznamnější z investičních self made-manů, se pozvolna chystá předat své finanční impérium. HBO připravilo fascinující dokument, v němž Buffett rekapituluje svůj život a popisuje svůj pohled na svět. Je to pohled, který chápu a dává smysl – a tak strašně se liší od světa moderních technologií, které jeho vidění světa neodpovídají.

Jedna z legendárních zásad Warrena Buffetta je „investovat do společností, které dokáže řídit i hlupák, protože jednoho dne je hlupák řídit bude“. Jako pilný žák Benjamina Grahama začal s investováním do akcií podhodnocených firem, aby na nich vydělal, i když jenom trochu. Zpočátku se zaměřoval na „slabé akcie, které byly statisticky podhodnocené“ – a teprve s časem přešel na „skvělé akcie za rozumnou cenu“. V každém případě preferoval racionální investování na základě hodnoty (value investing), přičemž ho zajímalo, jak si firma stojí, zda má unikátní pozici na trhu, jak je na tom s potenciální konkurencí a jak se mění výrobní řetězce celkově. Logickou volbou pro něj byly úspěšné a expandující potravinářské firmy, výrobní podniky, ale i logistika.

Jeho výrok o „firmě, kterou dokáže řídit hlupák“, není kritikou managementu, ale popisuje podnik s tak jasnou pozicí na trhu a tak jednoduchou výrobou, že se v podstatě může řídit sama. Je to firma, která nevyžaduje ani zvlášť talentovaného vůdce, ani neustálou inovaci. Farmář vypěstuje obilí, to dopravce doveze do mlýna, mouka se dodá pekaři a od něj se pečivo rozveze do obchodů, kde ho zákazníci budou znova a znova kupovat, protože jíst se musí. Je to racionální, vyčíslitelné, predikovatelné. Můžete odhadnout spotřebu, nutné výrobní kapacity, požadované objemy vstupů – a na racionálním základě dokážete odhadnout, co s výnosností udělá neúroda, anebo naopak neočekávaně dobrá sklizeň.

Technologické firmy jsou jiné. Nezřídka jsou závislé na osobnosti zakladatele – a to jak v dobrém, tak i ve zlém, což se ukázalo u zakladatele Commodore Jacka Tramiela anebo o Cliva Sinclaira, který dokázal se ZX Spectrem výrazně uspět, aby vzápětí fakticky zkrachoval. Po smrti Steva Jobse panují pochybnosti kolem budoucnosti Apple – už jednou Apple téměř zkrachoval poté, co Jobse v 80. letech vyhodili.



Macintosh Portable By Rama - Own work, CC BY-SA 2.0 fr, Link

Ukázalo se, že v téhle branži zkrátka hodně záleží na tom, kdo firmu vede a určuje jí směr. Osud Facebooku je spojený s osobností Zuckerberga, Amazon tlačí energie Jeffa Bezose. Je možné, aby tyhle vůdce nahradil generický Mistr Běžné Agendy a dopadlo to dobře – tedy ne jako s Applem, když ho v 80. letech řídil Scully, expert na prodej limonády?