Prey – převtělování v hrneček nikdy nebylo zábavnější

Máte rádi hry s hutnou atmosférou, jako je Bioshock nebo System Shock? Tak to si tohle akční sci-fi zasazené do alternativní budoucnosti nesmíte nechat ujít. Prey se na velikány tohoto žánru odkazuje od začátku do konce. K tomu přidává i několik neokoukaných nápadů, třeba v úvodu zmiňované převtělování v hrneček.

O Prey se toho už napsalo dost. Mě ovšem všechny tyhle zprávy většinou spolehlivě míjely. Dávno jsem si řekla, že pokud to půjde, budu se vyhýbat veškerému šílenství před vydáním her (to platí pro všechny hry, nejenom pro Prey). A pečlivě a ráda toto předsevzetí dodržuji. Divili byste se, jak je člověk někdy příjemně překvapený, nebo alespoň ne tak zklamaný jako ty rozlícené davy, které po vydání zjistí, že hra není taková, jak jim vývojáři prostřednictvím marketingového oddělení slibovali.

První zmínka o Prey mě dostihla několik týdnů před vydáním. Autor článku vzpomínal na to, že se v ní namísto schovávání do skříní budeme moci převtělovat v hrneček a splývat se svým okolím. První, co mě v tu chvíli napadlo, bylo: „Taková blbost! Ty lidi už vážně neví, jak by se mohli zviditelnit!“ Jenže pak se mi Prey dostala do ruky a něco se změnilo.

Předně. Z jedné z úvodních obrazovek na mě vykouklo logo Arkane Studios, což je přesně to vývojářské studio, které má na svědomí sérii Dishonored, a které si osobně velmi považuji. A pak je třeba říci, že Prey neztrácí dech prakticky od začátku až do konce hry. Nesmíte k ní ovšem přistupovat s předsudky a s očekáváními, které jste si možná přinesli z hraní původní hry. Ano, kápli jste na to. Prey je v podstatě reboot jedné solidní hry z roku 2006. Upozorňuji, že jsem původní Prey nehrála, takže varování výše splňuji.

Už teď je vám tedy jasné, že na vás čeká povídání o jedné výborné hře, takže to nebudu zbytečně natahovat. Pojďme se přesunout k samotné recenzi.

Tahle mašinka dokáže člověka potrápit.