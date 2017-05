Když není co zlepšovat aneb co přijde po mobilech?

Mobilní telefony jsou zvláštní v tom, že jejich podoba už řadu let zůstává fakticky stejná. Jednou mají senzor otisku prstu vepředu, podruhé vzadu, ale základní design už se výrazně nemění. Znamená to, že jsou na konstrukčním plató a nadále není možné jejich design zlepšovat? Máme se už začít připravovat na to, co přijde po nich?

Mobil je dnes univerzální přenosné výpočetní zařízení. Má ho prakticky každý a i základní smartphone s Androidem nabízí funkce srovnatelné s přijatelně výkonným kancelářským počítačem. A nejen to, na rozdíl od něj má razantně vylepšenou práci s videem a audiem, hlavně ve smyslu efektivity, tedy dlouhého chodu na baterie. Prakticky každý mobil dnes nabídne celodenní výdrž s přijatelnou schopností pracovního vytížení. Podstatná přitom není maximální výdrž na baterii, ale fakt, že se mobil dnes používá spíš jako laptop s dlouhou výdrží – přes noc dobijete, přes den používáte. U „městského“ telefonu není výdrž podstatná, ta hraje roli jen u „outdoorových“ modelů.

Srovnávat smartphone s laptopem může vyznívat stupidně, ale řekněme si otevřeně: Opravdu telefon počítač nenahradí? Co s počítačem drtivá většina uživatelů dělá? Většina ho používá ke konzumaci informací. Facebook, YouTube, Vine, Snapchat, Instagram, web, mail, messengery. Většina komunikace je jednosměrná, vkládání textů je omezené. Podstatná je díky datovým tarifům fakticky neomezená dostupnost dat a aplikací, což – při jejich dostatečných datových tarifech anebo dostatečné dostupnosti wifi – znamená, že cloudové služby u mobilů dávají skoro větší smysl, než u počítačů. Jsou praktické jak kvůli omezené paměti telefonu, tak i díky snadné synchronizaci mezi více zařízeními a možnosti používat server side aplikace, takže i na relativně nevýkonném telefonu můžete nechat jet náročné věci. To všechno dává perfektní smysl.

Pro většinu lidí nedává smysl laptop, protože nepotřebují vkládat tolik dat – a dává tím menší smysl, čím víc se blíží ultrabooku. Pokud vám vyhovuje ultrabook, tak by vám v podstatě stačil i tablet s externí klávesnicí, jenomže ten je prakticky stejně velký, jako ultrabook. A to znamená, že i tablet je v praxi špatně přenosný a tudíž zůstává doma, což vysvětluje pokles prodejů. Pokud jste doma, je to super druhá obrazovka, na denní nošení je jednoznačně praktičtější větší smartphone.

Velký smarphone až phablet vypadá jako ideální přenosné zařízení, které kombinuje přiměřeně velkou obrazovku s dostatečně malými rozměry, aby se dalo nosit kamkoliv celý den. A jsme tam, máme optimální zařízení dneška. Nemluvím teď o speciálních použitích, kde pro grafika může lépe vyhovět tablet s přítlakovým perem, ultrabook pro člověka pracujícího s velkým množstvím dokumentů a výkonný laptop třeba pro konstruktéra anebo pro hráče. U zařízení pro masu není třeba ani velký výkon, ani velká obrazovka a ani klávesnice.

Přestože je nezřídka za okamžik, kdy vznikl první opravdu použitelný smartphone označován příchod prvního Apple iPhone v roce 2007, v hrubých rysech existoval design zařízení s dominující dotykovou obrazovkou mnohem dříve. Najdeme ho už u prvních PDA z poloviny 90. let, jako je Palm Pilot (1996) – a popravdě, co jiného je smartphone než PDA, který má mobilní modem a dá se z něj telefonovat?

Zpočátku se experimentovalo s různým počtem tlačítek, zabudovaným joypadem, speciální plochou pro psaní textu a podobně – ale celková logika byla vždy stejná, měli jste dotykovou obrazovku a zařízení se ovládalo přímo přes ni. Fyzická tlačítka s postupem času mizela a my se u další generace zařízení, jako je připravovaný iPhone 8, dostaneme pravděpodobně do situace, že na čele přístroje nebude vůbec žádné fyzické tlačítko, že vše bude ukryté pod displejem. A tím se dostáváme do stavu, kdy není zcela jasné, jak konstrukci vylepšit.