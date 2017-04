Je kreativita pro korporace nebezpečná?

Dilbertovská korporace je potenciálně nesmírně mocný kreativní stroj, který by dokázal chrlit nápady jako gejzír, ty se ale vsakují do prachu nekončících porad a vytrácí se v exekutivních rozhodnutích. Tento systém nejenom že vede ke špatným rozhodnutím, ale vysává i tvůrčí energii z kdysi motivovaných pracovníků, což ukazuje například díl Y2K z animovaného seriálu Dilbert. V něm se ukazuje pohled do minulosti, ve které býval lenoch Wally kdysi motivovaným a výkonným inženýrem, než z něj korporát vysál jak elán, tak i snahu cokoliv dělat.

Tenhle vzorec se opakuje znova a znova a jako by potvrzoval univerzální moudra Scotta Adamse, který ukazuje v Dilbertovi korporát jako svět sám o sobě, ve kterém zaměstnanec tráví většinu času řešením vnitropodnikových nesmyslů a bojem s vnitřní mašinérií, přičemž na vývoj produktů mu zbývá jenom málo času. Navíc jako by o reálné produkty ani nešlo, všechno je o vnitropodnikových politických hrách.

Zdá se, že kreativita a korporát prostě do sebe nepasují. Přestože obří firmy mají nezřídka vlastní vývojová oddělení – někdy opravdu velká a významná, jako je třeba Microsoft Research, zdá se, že čím je firma větší, tím je zkostnatělejší a tím spíše by se měla zaměřit na jednu jedinou oblast, ve které se stane jedničkou.

Před pár dny zbankrotovala firma MadCatz, výrobce originálních periferií. Osudnou se jí stal výlet do nejistého světa software. Před patnácti lety se stalo něco podobného, ale opačného: Microsoft masivně utlumil svoje aktivity v oblasti vývoje hardware a soustředil se na „core business“. Bylo „vzdání se bláznivin“ něco, co Microsoft zachránilo?

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.