DemonetizationGate aneb čí reklamy jíš, toho píseň zpívej?

YouTube má problém. Na jedné straně nechal vzniknout velkému množství youtubovských hvězd díky tomu, že je nijak nereguloval a platil je z reklamy, kterou nezřídka youtubeři sami pomlouvali. Na druhou stranu se zadavatelům reklamy přestává líbit, že se jejich reklamy objevují vedle obsahu, se kterým nesouhlasí.

Tradiční média jsou vytěsňována těmi novými – a proto ta stará dělají psí kusy, aby trend zvrátila anebo alespoň situaci zpomalila. Snaží se všemi možnými způsoby, ať už jde o lži a pomluvy, které předvedl The Wall Street Journal, když zcela blatantně pomluvil PewDiePie – anebo novou kampaň, kterou média zahájila tvrzením, že YouTube podporuje extrémismus.

Ano, nové tažení už nemíří na jednotlivé youtubery, protože to se The Wall Street Journalu zrovna nepovedlo. Zatímco jejich video „Disney Cuts Ties to YouTube Superstar PewDiePie“ získalo nějakých 181 000 views při 511 licích a 55 489 dislicích a přineslo nízké desetitisíce odběratelů, PewDiePie odešel z kauzy nejen s masivní podporou komunity, ale také s milionem odběratelů navíc. Celá akce nejenže neetablovala „seriózní novinařinu“ v nových médiích, ona naopak akcelerovala zvýšení rozdílu mezi tradičními médii a novými!

Takže jinak. Když se nepodařilo pošpinit komika a udělat z něj rasistu před jeho publikem, tradicionalisté se vrátili k tomu, co se jim povedlo: Přijít se svojí historkou za sponzory. Koneckonců se WSJ podařilo odradit The Disney Company, tak proč nepřijít za dalšími korporátními giganty, kteří o sociálních médií ví pouze to, že existují a mají opravdu velkou penetraci mezi mládeží? A tohle se jim, z velké části povedlo. Více než dvě stě společností, zahrnujících Pepsi, Wall Mart, Marks&Spencer, Dish, General Motors, AT&T, Verizon a tak dále, se rozhodlo kvůli umisťování reklam k „extrémistickým“ videím YouTube opustit. Je to opravdu velká věc, analytici odhadují roční ztrátu YouTube až 750 milionu dolarů.

Extrémismus na YouTube existuje – a přestože se o YouTube v Koránu nic nepíše, islamistům se náramně hodí jako nástroj pro propagandu a pro rekrutování, zvláště po úspěšně provedených atentátech. Islamisté se sice neustále ohánějí, co je tradičně dobře a co špatně, ale pokud jde o jejich účely, neváhají zneužít jakoukoliv dostupnou moderní technologii, od dronů až po YouTube.

Problém je v tom, že je poměrně obtížné v záplavě obsahu poznat, co je opravdový extrémismus a také v tom, že YouTube se rozhodl tak nějak vylít s vaničkou preventivně i všechny děti, to čistě pro případ, aby kolem toho nebyly žádné obstrukce. Ani náhodou nejde jenom o filtrování islamistů či nacistů, nově do „not advertiser friendly“ kategorie spadá všechno možné, v podstatě vše jen trochu kontroverzní. Velmi rozčíleni byli nejen konzervativní tvůrci, ale také LGBTQ komunita a také lidé, kteří na YouTube rozebírali svoje psychické problémy.

Ti všichni zjistili, že jsou „nevhodní“, jejich videa byla demonetizována (za jejich zobrazení nedostanou peníze), případně byla přesunuta do restricted módu, což znamená, že se ani jejich existence nezobrazí bez přihlášení a ověření věku. To vypadá jako banalita, než si uvědomíte, že například řada chytrých televizí ve své YouTube aplikaci přihlášení nepodporuje a tudíž žádný takový obsah nezobrazí. Stále ještě existuje rozdíl mezi demonetizací a přesunem videa do restricted módu oproti smazání videa anebo zrušení kanálu, ale už jsme napůl cestě k cenzuře, čemuž může tleskat jenom ten, komu se za komunismu líbil bezpečný, státní cenzurou schválený obsah.