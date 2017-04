Mass Effect Andromeda – vliv nastavení na výkon

V dnešním rozboru se podíváme na velmi očekávanou hru Mass Effect Andromeda. BioWare v tomto nejnovějším titulu využilo pro tuto sérii nový engine Frostbite. Podíváme se jak hra vypadá po technické stránce a zhodnotíme kvalitu grafiky. A jako vždy vyzkoušíme jednotlivá nastavení detailů a jejich vliv na výkon.

Úvod

Pro nový díl ze série Mass Effect Andromeda využili vývojáři s BioWare engine Frostbite 3 namísto původního, ale také kvalitního Unreal Engine, který je již k dispozici ve čtvrté verzi. Nejspíše k tomu došlo hlavně kvůli vlivům vydavatele hry Electronic Arts; většina her pod hlavičkou EA totiž vychází právě na enginu Frostbite. Ten si ale v našich rozborech vede velmi dobře, všechny zkoušené hry dopadly v optimalizaci na výbornou.

Mass Effect Andromeda je ale také první hra v rozboru na Frostbite engine, na které se i více podepsala Nvidia – ke hře pro recenzi je k dispozici i Nvidia reviewers guide (upozorňuje hlavně na použité technologie). Kromě vylepšeného HBAO+ (zde pojmenováno jako HBAO Full) je ve hře přidaná podpora technologie Ansel – šikovného nástroje pro pořizování screenshotů ze hry. Také se jedná o první hru vůbec, ve které vidím možnost aktivace HDR režimu, pokud máte k dispozici HDR monitor/televizi.

Hra je dostupná na PC přes službu Origin a na vašem disku si vezme si přibližně 50 GB místa (složka se hrou). To je sice hodně, ale vzhledem k typu hry se jedná pochopitelné nároky. Hra obsahuje tuny dialogů, animací a několik různých světů s rozmanitou grafikou. Z tohoto pohledu je vše v pořádku a nároky na prostor si, na rozdíl od jiných her, obhájí.

Hru jsem nejdříve zkoušel na grafické kartě GeForce GTX 980 Ti, osazené v Intel sestavě s procesorem Core i7-6700K. Na této kombinaci zkouším hlavně, jak hra vypadá na maximální detaily a tak nastavuji automaticky úroveň detailů Ultra. Hra běžela opravdu luxusně – stále nad 60 fps i v náročnějších otevřených scénách. Na první pohled tedy Frostbite engine opět nezklamal.

Na druhý pohled už to ale tak slavné není, po delším hraní sem si začal všímat, že výkon se na této výkonné grafické kartě drží stále nad 60 fps, ale osciluje ve velkém rozsahu – některé části hry běží i na 120+ fps. Ona se totiž i celkem výrazně liší složitost a náročnost různých pasáží hry (a to jsem zdaleka nemohl vyzkoušet veškeré lokace ve hře). Naštěstí je první mise jedna z těch náročnějších, takže pokud zde vyladíte nastavení detailů a výkonu tak, aby vám vyhovovalo, po zbytek hry už by jste neměli mít problémy. A co se vyplatí jak nastavit, uvidíte dále v rozboru jednotlivých detailů.

Na sestavě AMD byl trochu problém se zkoušením maximálních možných detailů – hra si totiž bere výrazně více paměti, než je 8 GB RAM, a sahá tedy dost často ke swapování. Je tedy nutné snížit hlavně kvalitu textur. Dříve standardních 8 GB pro herní sestavy je dnes již opravdu za zenitem a je dobré při koupi PC na hry vždy uvažovat o 16 GB RAM. Jinak se na této sestavě hra chovala celkem slušně, ostatně jak už to ve hrách založených na Frostbite 3 engine bývá. Limit CPU se sice projevil, ale R9 290 dokázal nad rozlišení 1920 × 1080 uživit v pohodě.

S GeForce GTX 960 byl opět největší problém ve velikosti paměti. Ukazuje se, že 2GB grafické karty již jsou opravdu jen na úrovni nejnižšího low-endu. S touto kapacitou už tak vývojáři prostě počítají. Přestože by grafický čip měl dostatek výkonu na hraní hry na slušných detailech (hra se vším na ultra kromě textur stále jede vysoko nad 30 fps), nedostatek videopaměti výkon sráži. Díky Windows 10 se nedostatek VRAM neprojevuje stutteringem, ale jen sníženým výkonem, a u některých her včetně Mass Effect Andromeda ještě sníženou kvalitou obrazu. To, jak se dnes v nejnovějších hrách chová GTX 960 se 2 GB paměti, by snad mohlo být dobrým varováním před nákupem GTX 1060 ve 3GB verzi.