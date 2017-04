Že by tu byla konečně rozumná zelená energetika?

Šílené vize Zelených představují noční můru pro energetiky, kteří musí uvádět jejich bláznivé vize do praxe a musí zařídit dostupnost a stabilitu dodávek energie i když „nesvítí“ a „nefouká“. Velmi specifickým problémem je pak idea „každý majitel panelu elektrárnou“, kdy se počítalo s tím, že jako koncoví uživatelé budete energii z rozvodné sítě nejen odebírat, ale taky ji dodávat. S tím se samozřejmě při návrhu původní energetické sítě nepočítalo – a podle počtu panelů ve vesnici a změn počasí to může znamenat pro energetiky opravdový problém. Stačí, aby přes solárně uvědomělou vesnici přejely mraky – a ty způsobí nejprve pokles a pak vzestup dodávek, což se musí balancovat, aby se napětí a frekvence elektřiny ve vašich zásuvkách držela v normě.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.