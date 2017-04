Hry a aplikace, které si ve virtuální realitě musíte vyzkoušet

Po spuštění aplikace vidíte kolem sebe vesmír a před sebou naší mrňavou modrou planetu v obrovských rozměrech. S tou můžete různě otáčet, ale hlavně zoomovat na jednotlivá místa na planetě, díky čemuž se můžete během třiceti vteřin podívat kamkoli vás napadne. Chcete se podívat na svůj rodný dům, místo svého současného bydliště, do ulic rušného New Yorského Manhattanu nebo Niagarské vodopády? Žádný problém. Stačí ukázat na místo na mapě a během pár okamžiků vychutnáváte krásy těchto míst.

Velká herní studia se do vytváření her pro VR z důvodu nízké rentability pouští zřídkakdy. Ostatní se, výměnou za exkluzivitu na určitou platformu, nechají dotovat přímo od výrobců setů pro virtuální realitu, kteří se tímto způsobem snaží zvýšit počet prodaných kusů svého hardwaru. Jen hrstka velkých hráčů se pod hrozbou ztrátového projektu rozhodne pro vývoj na vlastní pěst.

