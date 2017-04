Média se v budoucnosti změní. Jak mohou přežít?

Kauza The Wall Street Journal Gate – anebo PewDiePieGate, jak se nazývá častěji – stále probíhá. Na Bena Fritze se podařilo z jeho Twitteru vyhrabat řadu rasistických vtipů a zatímco si on stěžuje na těžký osud bojovníka proti antisemitismu, objevila se petice za jeho vyhazov z WSJ ze stejných důvodů, které uváděl proti PewDiePieovi.

Tažení proti youtubovskému komikovi se mění v absurdní frašku. Navíc se objevilo nové slovo – hypofritz. Označuje „novináře či jiného pokrytce, který kritizuje ostatní za věci, které dělá on sám“. Celá záležitost začíná kompletně backfirovat – Fiverr nejdřív zablokoval jak fiverrového Ježíše, tak i Funny Guys, kteří se podobně jako PewDiePie stali obětí tří manipulativních novinářů z WSJ. Nicméně dnes je vše vyřešeno, jsou zpět a Funny Guys udělali video We Stand With PewDiePie, kde rozbalí nápis HypoFritz a okoření to poznámkou „Context matters, Ben!“

„Rasistická“ a „antisemitská“ videa, které PewDiePie po nátlaku tradičních médií stáhl, se znovu objevují v reuploadech a více a více lidí se může přesvědčit o původním kontextu a doslova neuvěřitelném způsobu, kterým ho média překroutila. S tím přichází další úder tradičním médiím, protože i ti, kteří se nezajímali například o politiku, začínají zjišťovat, že slova Donalda Trumpa o „fake news“ možná nejsou až tak nesmyslná.

S novinařinou se v posledních dvaceti letech stalo něco strašného. Pamatuji si zcela jasně, jak nám byla interpretována jako ideální novinařina ta neutrální, informovaná, odzdrojovaná, dávající prostor všem stranám, konfrontující, hledající pravdu. V podstatě šlo o formu detektivní práce, vždyť v thrillerech často najdeme spolupracující detektivy i novináře. All the President's Men (1976) je čistý thriller založený na skutečných událostech. Ano, když se podíváte na skvělé thrillery 70. a 80. let, je postava novináře nezřídka komplikovaná, ale pozitivní a respektováníhodná.

V té době měla média pověst „sedmé velmoci“, síly, která dokáže odstavit prezidenty a formovat dějiny. Představa ideální novinařiny, která přináší do společnosti pokrok a férovost a je ve své podstatě silou pozitivní, je ale idealizovaná. Nezapomínejme, že Joseph Pullitzer, který dal jméno Pullitzerově ceně, byl bulvární novinář. A William Radolph Hearst, významný americký nakladatel, stál za mediální kampaní, která dovedla Spojené státy do španělsko-americké války (1898) a málem změnil americkou demokracii na impérium koloniálního typu.