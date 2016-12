Watch Dogs 2 – vliv nastavení detailů na výkon a rozbor hry

Pokračování hackerské akce Watch Dogs 2 je zde a my se rozboru podíváme na technickou stránku hry. Ukážeme si vliv jednotlivých detailů na výkon a kvalitu obrazu. Zkusíme i další vylepšení kvality přes ovladače grafické karty. Také uvidíte, jaké detaily je třeba omezit na grafických kartách, které mají méně videopaměti.

Úvod

Hra Watch Dogs 2 pochází od vývojářů Ubisoft Montreal a vydavytelem je Ubisoft. Celkem milé překvapení je, že, jako většina her od Ubisoftu, je i WatchDogs přeloženo do češtiny. To je velké plus pro hráče, kteří angličtinu tolik neovládají. Ve hře je velké množství dialogů a tak čeština přijde vhod. Hra patří mezi velké množství titulů využívajících protipirátskou ochranu Denuvo.

Watch Dogs 2 běží na vylepšeném engine z předchozího dílu. V PC verzi přibyly nové grafické efekty. První novinkou jsou Nvidia HFTS stíny, které jsou velice detailní a s postupným rozmazáváním s rostoucí vzdáleností od objektu, který je vrhá. Dále podle ukázky v traileru by hra měla obsahovat úžasnou simulaci mlhy a v PC verzi i výrazně kvalitnější 4K textury.

Hra je dostupná na PC přes službu Uplay a vyžaduje přibližně 32 GB prostoru na disku (složka se hrou) včetně DLC balíku HD textur. To není na open-world hru až tak špatné. Jiné „koridorové“ FPS akce s výrazně horší grafikou zabírají klidně i přes 60 GB místa.

Poprvé jsem hru zkoušel na grafické kartě GeForce GTX 980 Ti, osazené v Intel sestavě s procesorem Core i7-6700K. Nastavil jsem samozřejmě detaily na ultra a pustil se do hraní. Hra běžela kolem 50 až 60 fps v rozlišení 1920 × 1080. Je vidět, že nároky na výkon grafiky budou opravdu vysoké. Grafická stránka hry v prvních chvílích vypadala velice dobře a detailně. Ovšem detaily ultra nenastavují vše na maximum. Po aktivaci všech přídavných detailů už místy hra padala i pod 30fps! V rozboru tedy uvidíte, které detaily berou nejvíce výkonu a nevyplatí se je nastavovat na maximum. Pak má i GTX 980 Ti co dělat, aby hru utáhla plynule.

Na sestavě AMD se hra v DX 11 chovala opravdu mizerně. Na maximální detaily hru není možné rozumně hrát kvůli nedostatku RAM (8 GB na maximum nestačí), ale hlavně procesor výrazně omezoval výkon i na vyšší detaily. Hra se tedy ukázala jako velmi náročná na výkon procesoru.

Poslední grafická karta v rozboru – MSI GeForce GTX 960 Gaming – posloužila jako ukázka toho, jak je hra náročná na velikost videopaměti. Ačkoliv výkon GPU by dostačoval na bezproblémové hraní i ve Vyšších detailech, omezená paměť snižovala výkon, hlavně po delším hraní. Na druhou stranu i na této kartě si zahrajete kvalitně v detailní grafice – při snížení detailů je vidět, že je hra až na nároky CPU celkem slušně optimalizovaná a umožňuje provoz i na slabších grafických kartách.

Grafika hry na mě působila v prvních hodinách hraní velice dobře. Na ultra detaily působí hra realisticky. Město San Francisco je vykresleno do neuvěřitelných detailů a nalezneme kopie zde reálných budov nebo i celých ulic. Také efekty počasí působily úžasně. I když hlavně odlesky na vlhké silnici si seberou velkou porci výkonu, a jak uvidíte, vyplatí se je spíš deaktivovat, pokud máte slabší grafickou kartu. Na první pohled je Watch Dogs 2 velice pěkná hra, ale s vysokými nároky při maximálních detailech. Podívejme se na jednotlivé detaily, jak přidávají na výkonu nebo kvalitě obrazu.