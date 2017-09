Asus Strix X370-F Gaming – Solidní základ pro Ryzen

Ryzeny se už zcela zařadily do nabídky trhu pro střední a vyšší třídu. Mnozí řeší, jakou základní desku pro Ryzen do herního počítače pořídit. Asus hráčům nabízí v modelové řadě Strix dva modely, my dnes otestujeme ten vyšší z nich s čipsetem X370 a podíváme se i na to, jak se na ní dá taktovat Ryzen 3 1300X.

AMD Ryzen – solidní alternativa hráčů

Nabídka na trhu procesorů se konečně po letech začala trochu hýbat a ožívat. Bohužel to nevedlo ke slevám Intelů, což se čekalo. Intel je stále stejně drahý, jen v nejvyšší třídě nabídl o dvě jádra víc za cenu rok staré generace.

Ve střední třídě se u Intelu nezměnilo v podstatě nic, totéž se ale nedá říci o AMD. Nabídka Ryzenů pokryla celý segment herních počítačů od Ryzenů 3 až po modely řady 7. Za lepší cenu než Intel nabízí solidní alternativu do herních systémů. IPC je sice nižší, frekvence znatelně nižší a nižší je i herní výkon, ale rozdíl není nijak drastický. Intel je ve hrách stále lepší, ale Ryzen nabízí více jader a více výkonu pro jinou práci (třeba zpracování videa).

S příchodem Coffee Lake se situace opět dramaticky změní, jelikož šest jader Intelu na vysokých frekvencích (dalece nad 4 GHz) přinese vyšší výkon než osm fyzických jader na nízkých taktech Ryzenů 7. Intel také nabídne celkem zajímavé ceny nadcházejících šestijader, vánoční rozhodování o koupi bude opět složité. V tuto chvíli ale šestijádro v mainstreamu Intel nemá, takže nás ještě nemusí zajímat.

Pokud jste si všimli, ceny Ryzenů také hodně klesly. Z nějakých 15 000 korun za Ryzen 7 1800X při uvedení, jsme dnes na 11 500 Kč s daní, a to je velký pokles, který odráží chování trhu. Nejvyšší modely zákazníky nepřesvědčily a ukázalo se, že ti kteří jdou za lepším poměrem cena/výkon a koupí AMD místo Intelu, kupují výhodnější modely. Proto například prodeje Threadripperů nebudou žádná sláva a čeká je brutální pokles ceny do několika týdnů. Ani výrobci desek jim nevěří, MSI má jen jeden model a tím končí, jinou ani neplánují.

Takový Ryzen 7 1700 je dle mého nejlepší Ryzen na trhu, pokud se nebojíte ho trochu ručně popohnat. Na taktu blízkém 4 GHz jde o ideální herní procesor, který nabídne i vysoký vícevláknový výkon. Pro hrající Youtubery, kteří streamují hry, upravují videa a zpracovávají obsah, není v této cenové hladině lepší a univerzálnější volby.

K Ryzenu ale také potřebujete desku, ovšem nikoliv tu nejlevnější s osekaným čipsetem. Ideální je X370. Zmíněný procesor stojí kolem 9000 korun s daní, dá se pořídit i o pár stovek levněji. První solidněji vybavená ATX deska začíná těsně pod třemi tisíci korun. Ta by nám mohla klidně i stačit na počítač bez taktování. Já ale počítám s taktováním, chci rychlou podporu vydávání nových BIOSů, přetaktováním pamětí, lepším napájením a vyšším stupněm výbavy. Deska v rozmezí 4–5 tisíc je dle mého rozumná volba. A právě do této cenové škály se dnes testovaný Asus vejde.

Výbava desky

Obrázek ukazuje všechno, co deska nabízí. Levá strana je spíše taková „klasická“, tedy podobná jiným základním deskám. Zadní panel nese tradiční porty a rozhraní. Dále jsou zde PCI-e sloty s kovovým rámečkem, zvuková část desky a konektory na spodní hraně. Vybavenější je pravá a spodní strana desky. Zaujmou zejména konektory pro vodní pumpu, M.2 slot pro SSD disky, ovládací tlačítka desky. Vše si samozřejmě ukážeme později v detailech.