Čtyřjádra AMD Ryzen 3 1300X a 1200 v testu 

Po uvedení Ryzenů 7 a 5 následuje nejnižší řada nových procesorů AMD, modely Ryzen 3. Jde o čtyřjádra bez SMT (čtyři vlákna). AMD u nich také nasadilo agresivní cenu, dají se slušně taktovat a výkonem se plně vyrovnají Core i5. Spolu s levnou deskou tak vytvoří dobrý základ „nízkorozpočtového“ herního počítače.

AMD Ryzen 3 – Základní informace

Už to bude skoro půl roku, kdy AMD uvedlo Ryzen 7. Procesory jsme otestovali všechny a výkon byl víceméně solidní. Ve vícevláknových úlohách je výkon osmijádrových čipů brutální, ve hrách je to slabší a najdou se i úlohy, kde to není žádná sláva. V průměru ale AMD uvedlo procesory, které mohou Intelu výkonem konkurovat. Problém s paměťmi se podařilo víceméně odladit, stabilita sice někdy ještě pokulhává (což jsem zaznamenal i v dnešní recenzi), ale dá se považovat za dobrou.

AMD místo na vysoké IPC vsadilo na vysoký počet jader a vláken, což není řešení pro každou situaci. Mnoho aplikací neumí tolik jader využít a hry nejsou optimalizované. V tomto směru bude možná přelomový produkt Coffee Lake, který se šesti jádry nabídne i extra vysoké frekvence (šest jader na 5 GHz po OC zní lákavě). Kaby Lake se ukázal jako nejlepší herní procesor, takže Coffee Lake, který z něj vychází, nemůže zklamat. Problém bude opět vyšší cena, než má AMD a hlavně nutnost nových, zpočátku jistě dražších desek. Na podzimní „kávičku“ se ale ještě pár týdnů počkáme, teď nás nemusí akutně zajímat.

První vlna Ryzenů 7 ukázala, že nejlepší volbou byl jednoznačně Ryzen 7 1700. Výkon je i na defaultu pár procent pod nejvyšší model a s výrazně nižší cenou. Pokud si ho navíc nataktujete někam kolem 3,8–3,9 GHz, není rozdíl proti Ryzen 7 1800X v podstatě žádný. Tohle je nejvýhodnější procesor AMD pro herní počítač střední třídy. Intel mu zde může jen těžko konkurovat čímkoliv. V nižší třídě Ryzenů 5, které zdatně konkurují i Core i7, je pak v podstatě jedno, který koupíte. Všechny jsou za svou cenu jasnou volbou; vyvarujte se jen nejnižšího z nich, Ryzen 5 1400 je výrazně pomalejší než zbylá trojice Ryzenů 5.

Je to způsobeno hlavně konkrétní stavbou tohoto čipu, použitými CCX bloky, ne ideálně sdílenou cache s poloviční kapacitou. Vypadá to tak, že L3 cache totiž nemusí být přímo ve stejném CCX jako jsou aktivní jádra což znatelně snižuje výkon. Na stejném základu jsou postavené i Ryzeny 3. AMD v nich jistě používá „vadnýS křemík, u něhož nejsou všechna jádra a bloky funkční. Jádra mohou být například z prvního CCX, ale také mohou být „rozházená“ po obou CCX. To samé paměť L3 cache, jež může být vadná v CCX aktivních jader a ona pak k ní přistupují skrze „fabric“ a nikoliv přímo. Proto penalizace výkonu.

Nejvyšším modelem nejnižší řady je Ryzen 3 1300X se základní frekvencí 3,5 GHz a XFR Turbem 3,9 GHz. Zajímavý je XFR jednoho jádra, který má hodnotu 200 MHz. Procesor se prodává se za cenu 3400 Kč s daní. Druhý procesor této řady je Ryzen 3 1200 se základním taktem 3,1 GHz a maximálním Turbem 3,45 GHz. I když se to nezdá, XFR je také zde přítomen (50 MHz navíc). Za cenu 2900 Kč jde o luxusní nabídku. Jak uvidíte v dnešní recenzi, je nižší model opět jasným favoritem ke koupi, jelikož jeho přetaktováním se dostanete stejnou na úroveň, na které je po přetaktování vyšší model. Osobně mne Ryzen 3 1200 velice pozitivně překvapil hlavně co se týká taktování, včetně pamětí.

Testujeme se všemi updaty

Abychom zajistili objektivní test se vším všudy, ale hlavně abychom se vyhnuli nařčení, že jsem AMD nějak znevýhodnili, na což jsou čtenáři v Čechách speciálně citliví, jsme updatovali kompletní systém. To vše už před recenzí Ryzenů 5, zde tedy jen pro připomenutí a jako prevence dotazů v diskusi. Jako první jsem updatoval Windows 10 na verzi 1703, neboli Creators Update. Druhý krok byl nahrání zcela nových driverů 17.10 RCP22 pro X370 platformu z webu AMD, včetně speciálního režimu řízení spotřeby a výkonu pro Ryzeny. Také BIOS byl upgradován na poslední verzi, čítající mikrokód Agesa 1.0.0.6, který AMD vydalo. Abychom také zamezili spílání na pomalé paměti, i když jsou dle specifikace AMD (2133 MHz), prošel celý test všech dvou čipů s frekvencí pamětí na 2400 MHz. Tedy s mírně přetaktovanými moduly, ale budiž.