Intel Core i7-7820X: Osmijádro Skylake-X v testu

Deset jader Skylake-X s procesorem Core i9-7900X jsme vám už ukázali, dnes se podíváme na levnější, osmijádrový procesor. Bude na tom lépe se spotřebou a taktováním? S uvedením nové HEDT platformy Intelu se řeší i přehřívání VRM a klesající výkon. I na to se v dnešním testu podrobněji podíváme.

Platforma X299 a Skylake-X, zatím nic moc ..

Test Core i9-7900X jsme vám už nabídli po jeho uvedení. Výkon tohoto desetijádrového procesoru je ohromný. V průměru je o 13–17 procent výkonnější než starší Core i7-6950X, za což mohou hlavně opravdu vysoké frekvence čipu. Deset jader na 4 GHz je úctyhodný posun vzhůru. Intel ale potřeboval demonstrovat výkon, vyšponoval tedy procesor na hranici jeho efektivity. Takhle vysoké frekvence si žádají vysoké napětí, a každé další navýšení znamená brutální teploty i spotřebu. Osobně bych přetaktoval Core i9-7900X jen tam, abych napětí nemusel zvyšovat. Vše ostatní nemá vzhledem k extrémním nárůstům spotřeby význam a smysl. Pokud ale chcete jít na krev a chladit 370 W (příkon po OC), tak je to jen vaše rozhodnutí, můžete se do toho pustit.

Sám musím říci, že váhám nad koupí této platformy. Na X299 jsem celkem čekal, jelikož X99 je dnes už stařeček a nová platforma má spoustu novinek, které mne lákají používat (VROC). Core i9-7900X mne ale ke koupi nepřesvědčil, výkon je solidní, ale přetaktování není dobré vzhledem k vysokým teplotám a spotřebě.

Uvidím, zdali mne nalomí osmijádro, které by mi bohatě do herního stroje stačilo a mohlo by konečně nahradit můj starý Core i7-5960X na 4,7 GHz. Zcela jistě dám také AMD šanci ukázat, co se skrývá v Threadripperu. Svůj další herní stroj budu skládat, až vyjdou i procesory a desky pro tuto platformu.

V tuto chvíli mne ale jak nabídka desek, tak desetijádro ke koupi Skylake-X nepřesvědčilo. Všechno to zavání unáhleným uvedením – v obchodech nejsou desky, a pokud ano, mají problémy s VRM. Je to takové nemastné-neslané. Tentokrát se nějak nedostavil ten „wow“ efekt, který dřív nové HEDT platformy Intelu měly.

Problémy s VRM

Na webu se teď hodně hovoří o problémech X299 desek a VRM. Der8euer ve svém videu kritizoval všechny velké výrobce desek. Jde o to, že kaskáda se současnými chladiči zahřeje během pár minut (Prime95) zátěže na hodnotu, kdy mosfety začínají throttlovat a s nimi i CPU. Tím klesá výkon systému. Stejný problém měly první desky X79, X99 i procesory AMD FX. Ty tím trpí na některých deskách dodnes. Musíme si totiž uvědomit, že kaskáda na deskách s X299 zabírá poloviční plochu než na deskách pro Ryzen nebo Kaby Lake. Navíc musí do procesorů dodat vysoký proud, je tedy namáhaná výrazně víc než u Z270/X370. Vyšší teplo pak předává jen malé ploše, takže se přehřívá. Osobně myslím, že je na vině hlavně Intel, který o TDP Skylake-X lže i výrobcům desek. Tato CPU nemají TDP 140 W ani náhodou.

Sledovat, jak se Intel popere s osmnácti jádry, a hlavně jak taková monstra ustojí stávající desky, bude ještě zajímavé. Pokud totiž se současnými čipy s deseti jádry, kaskáda „vaří“, co bude asi dělat s výrazně vyšším odběrem u 12–18 jader. Snad nás nečeká, třeba nová revize desek se silnějším napájením, ale to předbíháme.

Tento problém jsme tu měli už mnohokrát, nevím, proč je kolem toho takový poprask, Der8auer „objevil Ameriku“. Už na X79 jsem chladil kaskádu ventilátorem, na X99 vodním blokem a také na X299 bych to neudělal jinak. Kaskáda na HEDT se vždy peče ve vlastní šťávě, a všichni víme, že jí musíme chladit. Doporučení je jasné, buď budete kaskádu chladit proudem vzduchu ze vzduchového chladiče na CPU nebo v případě vodního bloku, dalším ventilátorem. Pokud si Der8auer myslel, že HEDT a jeho nenasytná CPU jsou jako Kaby Lake s polovičním TDP, tak myslel špatně. Na použité testovací desce prověřím, zdali se to děje a jestli ofukování pomůže tento problém vyřešit.