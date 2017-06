Intel Core i3-7350K na 4,2 GHz: mají dvě jádra ještě smysl?

Procesor v dnešním testu je zvláštní počin, Intel po letech uvedl odemčený Core i3 – dvoujádro s vysokou frekvencí určené pro přetaktování. Nedávno ještě nebyl zajímavý, protože stál jako čtyřjádra, ale od té doby už o něco zlevnil. Mají ještě dvě jádra s vysokým taktem smysl pro hry a aplikace, nebo je to jen hračka pro zábavu overclockerů?

Core i3-7350K – nezvyklé CPU od Intelu

Když Intel uvedl architekturu Kaby Lake, překvapivě se v nabídce objevil zvláštní procesor, který nemá v moderní historii Intelu žádný precedens. Odemčené Core i3 jsme tu ještě neměli. Hned na úvod je ale nutné říci, že za něj Intel chtěl prémiovou cenu, tedy nešlo o „lidový“ čip pro spořivé, kteří si navýší výkon přetaktováním. Intel se držel své obvyklé politiky odemčených procesorů; nastavil cenu, za kterou bylo dvoujádro v podstatě neprodejné, i když je odemčené.

V českých obchodech se procesor prodával za 5500 Kč s daní, přičemž jste za stejnou cenu měli celou škálu Core i5 procesorů se čtyřmi fyzickými jádry. Dnes je v této cenové relaci i Ryzen 5 1400 (1600X). Intel tedy musel časem s cenou dolů. Dnes je Core i3-7350K za 4300 Kč, což už dává smysl. Taková další pětistovka dolů by mu ale slušela více.

Přesto je to spíše speciální čip na hraní s taktováním než plnohodnotný herní čip do levného počítače. Zkrátka pro zábavu s vysokými takty, jelikož tam vás dvoujádro pustí zcela bez potíží. Osobně si myslím, že tohle je asi poslední dvoujádro, které kdy testuji, jelikož jejich éra je v klasickém desktopu u konce. Minimum příštích let bude už jedině čtyřjádro a víc, kam dotlačily trh procesory Ryzen od AMD a jejich cenová politika.

Herní CPU?

Kromě klasických testů výkonu, které asi nebudou ničím překvapivé, jelikož dvě jádra (s HT) jsou jen dvě jádra, bude zajímavý hlavně herní výkon. Zdali má vysoce taktované dvoujádro šanci být ještě herní procesorem, nebo už nikoliv. Má frekvence navrch nad počtem jader, může tento procesor ukázat ze všech nejlépe. Samozřejmostí bude maximální přetaktování, jelikož to mne u "Káčka" zajímá nejvíc. Půjde taktovat lépe než čtyřjádro, když má menší jádro, a co teploty, budou lepší než u Core i7? – To vše nám dnes bude zajímat.

Může se zdát, že je Core i3-7350K kvůli menšímu počtu jader slabý procesor. Ono to ale zase takové „ořezávátko“ není, díky odemčenému násobiči, vysokým taktům a možnosti taktování si s klidem podá možná i slabší Core i5-, která nejdou přetaktovat i v aplikacích, natož hrách. Však uvidíte v dnešním testu, Core i3-7350K v roce 2017 ještě neřeklo poslední slovo.