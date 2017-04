AMD Ryzen 7 1700 proti Core i7-7700K – s takty nadoraz

Také do mainstreamu se přesunou šestijádra, to ale až v roce 2018. Také jsem si jist, že Intel řádně zatlačí na pilu a uvede CPU s výrazně vyššími takty, aby převaha nad Ryzen byla hodně patrná. Už nyní se mluví o slevách Ryzen 7 1800X , u něhož AMD s cenou přestřelilo a neprodává se valně. Pokud se roadmapa potvrdí, což je víceméně jistota, nemusí Intel příští rok ani nic zásadního podnikat. Stačí mu realizovat stávající plány.

Překvapení je, že příští rok bude na trhu to samé, tedy opět jen osmijádra „Pinnacle Ridge“. Založená na stejné architektuře, možná na vyladěnějším procesu – to by měl být jediný přínos ZEN+ (ZEN 2).

Já jsem tedy osadil všechny čtyři sloty stejně, jako to dělám u testů platforem od Intelu. Abychom vám ale ukázali všechny kombinace, osadil jsem tentokrát moduly dva a šel s frekvencí výše, až do taktu 3200 MHz – přetaktoval jsem je tedy nad oficiální podporované maximum. Jak výkon stoupl, se podíváme hned v následující kapitole.

Znovu připomínám, co říká obrázek z oficiální prezentace AMD: V případě čtyř modulů (Dual Rank) je oficiálně podporovaná frekvence pouhých 1866 MHz, já jsem při testování využil Single Rank pamětí, u nichž Ryzen podporuje 2133 MHz . To je můj případ.

