3× AMD Ryzen 7: procesory 1800X, 1700X a 1700 v testu 

Mírný časový odstup vždy recenzím pomůže. Máme zbrusu nový BIOS, prodejní verze procesorů z české distribuce, a také nabízíme test všech tří nových procesorů AMD pohromadě. Čeká vás taktování, vliv SMT na výkon (hry), srovnání architektur, měření IPC a mnoho dalšího.

AMD Ryzen 7 – Základní informace

Jelikož nás dnes čeká ohromná porce informací, nebude úvodní kapitola nijak dlouhá, jen nezbytně dlouhá pro úvod.

Vždy je otázkou, zda vydávat recenzi v den uvedení, i když na ni nezbývá dostatek času – čtenáři ji chtějí co nejdříve, má maximální čtenost, ale někdy kvůli tomu nemůžete nabídnout zcela kompletní porci informací. Nebo můžete trochu počkat, až se vše usadí a uvést recenzi později.

V případě uvedení testu v den „D“, neboli s koncem embarga, to má pro čtenáře vždy nějaké nevýhody.

Recenzent většinou dostává hardware na poslední chvíli, obzvláště v ČR, tudíž na vytvoření testu má jen několik málo dní, někdy jen hodin. A nestíhá do testu dát vše, co by sám chtěl. Ani BIOSy a ovladače nejsou vždy perfektní, a tak se potýká s potížemi, které nestíhá vyřešit s technickou podporou výrobce. Pokud totiž narazí na problém, většinou má smůlu a musí shánět pokoutně řešení, jelikož výrobci, často ještě přes prostředníka v podobě PR agentury nebo lokálního zastoupení, většinou nereagují zavčasu a někdy dokonce vůbec. A konečně – testujete prakticky naslepo, nemáte s kým porovnávat, a tak do poslední chvíle netušíte, jestli někde není chyba a vše běží, jak by mělo.

Ze všeho výše popsaného je jasné, že recenze krapet „odleželá“ je vždy lepší. Jiní za vás vyřešili problémy, nebo se k nim po testech postavil zpříma výrobce, také se vyjasní některé nesrovnalosti, včetně možnosti porovnat výsledky s jinými – zda jsou správné. Většinou pak je k dispozici nový BIOS nebo ovladač, a také víte, co od čipu čekat třeba po stránce OC, jelikož je na webu možnost většího srovnání.

Další výhodou je možnost zajistit hardware přímo z distribuce, tedy stejné, jaké si můžete koupit. Vzorky na recenze, ať si každý říká co chce, bývají většinou postavené na nějaké předprodukční verzi produktu (křemík, ES jádra GPU a podobně), a konkrétní kusy do testů vybírá výrobce.

Poslední, nejdůležitější výhodou je čas, tedy dostatek času. Můžete dát do testu vše, co chcete a co by měl čtenář vědět. Náš dnešní test, je tedy ta „druhá“ možnost, neboli recenze připravená s krátkým odstupem po uvedení.

Cesta k ZENu

V roce 2010 AMD pohřbilo velmi úspěšné Phenomy, které ještě solidně konkurovaly Intelu (hlavně Phenom II X6). Škoda, že v roce 2011 neuvedli jen vylepšené Phenomy na novém procesoru + dvě jádra navíc, dnes bychom byli dávno jinde.

Místo toho přišel na svět Bulldozer, který boural vše, co z CPU divize AMD zbylo. Začal pád, který trval šest let. AMD pracovalo na ZENu od roku 2012, šlo prý o kompletně nový návrh, kdy se inženýři oprostili od všeho v minulosti AMD. Nakonec to tak úplně pravda není, spousta částí CPU jsou jen vylepšené bloky starších architektur.

U Ryzenu muselo AMD překonat dva zásadní problémy najednou, novou architekturu a nový výrobní proces (14nm FinFET GF). V obou směrech je Ryzen kompromisem, výkon není zcela vyrovnaný napříč spektrem aplikací a výrobní proces je vyždímaný až na dřeň (nulové taktování a rezerva). Přesto je nakonec výsledek velice solidní.

AMD už rok dopředu také oznámilo, že výpočetní výkon jádra (IPC) naroste minimálně o 40 procent, což při uvedení Ryzenů ještě vylepšili na 52 procent. Zde hodně záleží, v jaké aplikaci měříte, my to prozkoumáme v samostatné kapitole. Samotný čip se skládá ze dvou stejných bloků (CCX), které nesou čtyři výpočetní jádra, dohromady osm fyzických jader. Blok samotný jde ale násobit v čipu, kolikrát „chcete“; takto v budoucnu jistě vzniknou i čipy s 32 či 64 fyzickými jádry (pokud to dovolí výroba). Každé jádro procesoru má k dispozici 512KB L2 cache a blok CCX má přístup do sdílených 8MB cache L3.

Zajímavostí je počet tranzistorů čipu, AMD uvádí 4,8 miliard pro osmijádro Ryzen 7. Core i7-5960X (osmijádro Haswell-E) má ale jen 2,6 miliard tranzistorů. Desetijádrový Broadwell-E (Core i7-6950X) pak 3,2 miliard. AMD Ryzen potřebuje dvakrát tolik tranzistorů než Intel, ovšem nese v sobě také USB, SATA, PCIe hub a další I/O. Důležitým parametrem je také SMT (u Intelu Hyper-Threading), tedy funkce umožňující jednomu fyzickému jádru zpracovat dvě úlohy najednou. Tím se vytíží čip a jeho výkon, který by jinak ležel ladem. Osmijádro má tedy k dispozici šestnáct pracovních vláken.

AMD Ryzen

Začněme klíčem k rozeznání modelů rodiny Ryzen. V této generaci se mění pouze oranžově zvýrazněné části názvu. Obchodní název je zřejmý, následuje číslovka jako pozice výkonu. Sedmička je nejvyšší segment, pětka a trojka značí střední vyšší a střední třídu. Další číslo označuje generaci (1). Následující číslice ukazuje už modelové označení, kdy osm a sedm patří highendu, zbytek (4,5,6) pak nižším modelům. Zajímavý je pak poslední znak názvu, který může mít mnoho podob. X – aktivní funkce XFR, G pro APU s grafikou a třeba T pro úsporné čipy.

V tuto chvíli jsou na trhu pouze tři nejvyšší modely, neboli Ryzen 7 1800X, 1700X a 1700. První dva jsou highend bez chladiče a třetí už spíše střední vyšší třída s chladičem. Další modely z řady Ryzen 5 přijdou na trh v druhém čtvrtletí (které začíná už za pár týdnů), ještě levnější (Ryzen 3) až ve třetím kvartále roku. Specifikace a konkrétní vlastnosti si proberme v následujících kapitolách.