Doporučené herní PC sestavy vyšší třídy: jaro 2017

V další části jarního přehledu doporučených herních počítačových sestav se budeme věnovat výkonnějším strojům. Souboj o přízeň zákazníků už ve všech kategoriích svádějí procesorové platformy AMD a Intel s novými generacemi procesorů Ryzen a Kaby Lake. Konkurence u výkonnějších grafických karet jsme se však stále nedočkali.

Úvod

Na konci dubna jsme vám v prvním díle tradičního jarního přehledu počítačových sestav představili návrhy herních počítačových sestav nižší a střední třídy v cenové kategorii do 22 000 Kč. V tomto druhém díle se zaměříme na počítačové sestavy vyšší třídy, rozdělené do tří cenových kategorií. Navážeme kategorií s cenou okolo 28 000 Kč a skončíme nejvyšší kategorií s částkou výrazně nad 40 000 Kč.

Nové procesory AMD Ryzen se velmi povedly a mají dostatek výkonu k tomu, aby mohly být použity i v kombinaci s aktuálně nejvýkonnějšími grafickými kartami na trhu. Poprvé si tedy v tomto díle představíme varianty sestav na procesorových základech Intel a AMD ve všech cenových kategoriích.

Zajímavé je srovnání sestav s procesory AMD a Intel z pohledu pořizovací ceny. Dříve se osmijádrový procesor AMD včetně luxusní základní desky vešel do částky šesti tisíc korun. Za ušetřené finance pak sestavy AMD mohly být v jednotlivých cenových kategoriích vybaveny lépe než srovnatelné sestavy s procesory Intel. Nyní se do původní částky vejdou pouze čtyřjádrové procesory Ryzen 5.

U cen ještě chvíli zůstaneme. Zákazníci AMD byli kromě velmi nízkých cen procesorů zvyklí i na relativně příznivé ceny základních desek. Pro starou platformu AM3+ je stále na trhu okolo třiceti základních desek, přičemž špičkové modely se pohybují v cenách okolo 3–4 tisíc korun. Výjimkou je ASUS TUF SABERTOOTH 990FX R3.0 s cenou okolo pěti tisíc.

U nové platformy AM4 se v cenové relaci dříve špičkových modelů nacházejí teprve základní desky se standardní výbavou bez případných omezení v podobě zastaralých audio a síťových čipů, nechlazených napájecích kaskád, apod. Nadstandardní prvky výbavy pak nabízejí základní desky ve vyšším cenovém spektru až po dříve neskutečnou osmitisícovou hranici. V tomto směru výrobci základních desek prakticky srovnali pořizovací náklady základních desek AM4 s cenami nejnovější generace základních desek Z270, i když také zde se ceny některých extrémních modelů dostaly na novou rekordní úroveň (ASUS ROG MAXIMUS IX EXTREME za 17 tisíc korun).

S novými základními deskami s nejvyššími čipovými sadami AMD X370 a Intel Z270 přišli výrobci se zcela nepochopitelným nešvarem spočívajícím v záměrné degradaci kvality zvuku, vyplývající z modelu osazeného integrovaného zvukového čipu (kodeku). Do letošního roku byl nejkvalitnějším audio čipem Realtek® ALC1150 s odstupem signálu od šumu DAC 115 dB, který byl u základních desek od určité cenové hladiny hojně využíván. Nyní jej nahradil Realtek® ALC1220, který zvyšuje hodnotu odstupu signálu od šumu DAC na 120 dB. Samozřejmě, že současně se zvyšují hodnoty i ostatních kvalitativních parametrů čipu. Dalo by se tedy očekávat, že ve vyšší cenové kategorii základních desek bude nejnovější zvukový čip hojně používán stejně jako jeho předchůdce z roku 2013.

Přesto se na trh nově dostaly relativně drahé modely desek vícero výrobců, které jsou nepochopitelně osazeny méně kvalitním, šest let starým čipem Realtek® ALC892, nebo dokonce devět let starým čipem Realtek® ALC887, v obou případech s odstupem signálu od šumu DAC 97 dB. U levných modelů, kde každý dolar navíc znamená relativně citelné navýšení výsledné ceny desky, by se to dalo pochopit, ale ve vyšší cenové kategorii nějaký ten dolar navíc nehraje tak důležitou roli. Zde by se mělo hledět v první řadě na kvalitu všech součástí desky, které se přímo podílejí na výsledném zvukovém a obrazovém vjemu spuštěné aplikace, v našem případě počítačové hry.

Novinka MSI Z270 TOMAHAWK ARCTIC se zastaralým audio čipem Realtek® ALC892

Pokud tedy výrobce u základní desky vyšší cenové kategorie záměrně degraduje kvalitu zvuku použitím zastaralých komponent, je třeba se takové desce obloukem vyhnout a takové základní desky si logicky nezaslouží naše doporučení. Otázkou je také, proč výrobci přestali osazovat základní desky alespoň stále velmi kvalitním audio čipem Realtek® ALC1150? Tento čip by se pro modely základních desek ve středu cenové nabídky mnohem lépe hodil.

Použití zastaralých audio čipů u některých základních desek o to víc zamrzí, když u téže desky výrobce investoval do efektních prvků RGB výbavy. Pokud se dnes podíváme na firemní webové stránky prakticky kterékoli herní základní desky, tak nejvíce zdůrazňovanou vlastností je RGB podsvícení desky. Výrobci se předhánějí v tom, které všechny součásti desky dokážou prosvítit LED diodami. Desky jsou nově opatřeny konektory pro připojení přídavných LED pásků, jež jsou pak společně ovládány speciální aplikací. Nevím jak vy, ale já bych místo uvedených světelných efektů uvnitř skříně, které se stejně časem omrzí, raději uvítal trvale vyšší kvalitu zvuku v reproduktorech.

Co se týče koncepce tohoto dílu přehledu herních počítačových sestav vyšší třídy, budou doporučené sestavy i nadále rozděleny na levnější a dražší varianty v každé z cenových kategorií. Levnější varianta A bude navržena tak, aby se výrazně neodchýlila od stanoveného limitu v dané kategorii. V této variantě bude upřesněno dosažení maximálního herního výkonu na úkor výbavy. Cílem rozhodně nebyla úspora nákladů za cenu použití komponent s pochybnou kvalitou. Dražší varianta B se bude pořizovací cenou pohybovat někde v intervalu mezi limity jednotlivých kategorií. Cena zde nebyla tím rozhodujícím kritériem. Cílem bylo dosažení maximálního herního výkonu a současně optimální výbavy. Rozdíly mezi variantami A a B budou například v použití lépe vybavených základních desek, větší kapacity RAM a disků, luxusnějších verzí grafických karet a luxusnějších skříní. V některých případech bude u dražší sestavy použita o něco výkonnější grafická karta.

Co zaznělo v diskuzi

Než se pustíme do představování jednotlivých návrhů počítačových sestav, vrátíme se krátce k některým dotazům a konstruktivním připomínkám, které zazněly v dubnu v rámci diskuze pod první částí jarního přehledu.

Širší diskuze se tentokrát rozvinula nad použitím jediného 8GB RAM modulu operační paměti u sestav v nejnižší cenové kategorii a také v případě levnějších variant některých sestav ve vyšších kategoriích. Čtenáři bylo doporučeno použití dvojice 4GB modulů z důvodu možnosti využití výkonu dvoukanálového paměťového řadiče procesoru. Toto doporučení je samozřejmě správné, pokud v dohledné době nehrozí zvyšování kapacity operační paměti doplněním dalšího modulu. Pak je prvotní osazení dvou modulů s poloviční kapacitou výhodnější volbou.

Ovšem jak v přehledu opakovaně zdůrazňujeme, požadavky na kapacitu operační paměti s novými herními tituly neustále stoupají a aktuálně lze za optimální kapacitu považovat 16 GB operační paměti. Proto doporučujeme upgradovat sestavu na tuto kapacitu co nejdříve. Pokud při pořizování sestavy musíme počítat každou vydanou korunu, je rozumnější pro začátek investovat jen do jednoho 8GB paměťového modulu, který můžeme nejpozději do jednoho roka doplnit o druhý. Snad každý z nás bývá během narozenin nebo Vánoc obdarováván svými blízkými a zrovna paměťový modul může být hodnotným a hlavně účelným dárkem.

Dvojnásob to platí u sestav nejnižší kategorie, kde mají základní desky k dispozici pouze dva paměťové sloty. Pokud bychom je osadili dvěma moduly o velikosti 4 GB, museli bychom tyto moduly v případě upgradu nahradit opět dvojicí nových modulů s vyšší kapacitou. To by přineslo další starosti s prodejem nevyužitých modulů a zvýšilo celkové náklady. Proto v našem přehledu doporučujeme spíše variantu použití jednoho 8GB modulu s možností pozdějšího doplnění kapacity RAM o dalších 8 GB.

Při koupi doplňujícího modulu doporučujeme volit totožný model stejného výrobce, případně modul s parametry co nejbližšími tomu původnímu. Koupě výkonnějšího doplňujícího modulu se nevyplatí, neboť jeho parametry budou v biosu základní desky vždy omezeny podle parametrů toho horšího modulu. Z tohoto pohledu je samozřejmě ideální možností již počáteční pořízení dvojice modulů dodávaných společně v kitu o kapacitě 16 GB. Nelze zcela vyloučit, že pozdější doplnění rozdílných paměťových modulů narazí na problémy se vzájemnou kompatibilitou, kterou nebude možné vyřešit ani ručním nastavením parametrů v biosu základní desky. Zde mohou vstoupit do hry i možnosti základní desky a jejího biosu. Ale abychom zase příliš nestrašili, takových případů nebude mnoho.

Konstruktivní připomínka zazněla k volbě základních desek u nejnižší kategorie sestav Intelu, kde jsme z cenových důvodů doporučili základní desky s čipovou sadou H110. Pro novou generaci procesorů Kaby Lake byly vydány nové čipové sady B250, H270 a Z270. U nejnižší kategorie H110 jsme se však nástupce nedočkali, takže základní desky s touto sadou získaly z důvodu kompatibility pouze nové biosy a zůstávají dále ve výrobě.

Příprava článku trvá obvykle několik týdnů a v době sestavování komponent pro nejnižší kategorii neměly základní desky H110 žádnou konkurenci. To se ale v době vydání přehledu změnilo, neboť výrazně klesly ceny základních desek s čipovou sadou B150, které se hromadně vyprodávají. Za relativně malý příplatek v řádu stokorun je tak možné zakoupit některou z lépe vybavených desek. Případný zájemce o počítačovou herní sestavu nejnižší třídy by se měl tedy v první řadě podívat na tuto výprodejovou nabídku, která bude jistě časově omezena.

Diskutovalo se také o údajích v tabulkách, týkajících se přibližného výkonu doporučených grafických karet v pěti populárních hrách. V této souvislosti je nutné připomenout, že výkon byl změřen u obdobného modelu grafické karty na testovací sestavě se šestijádrovým procesorem Intel i7, a proto je označen pouze jako orientační. Je zřejmé, že na sestavě s jiným procesorem a s ne zcela totožným modelem grafické karty bude výsledný výkon o pár procent odlišný.

Orientační výkon obdobné grafické karty ve vybraných herních titulech (bez přetaktování): The Witcher III: Wild Hunt, 1920x1080 AA+ SSAO 16xAF Ultra DX11 Resident Evil 7, 1920x1080 Maximum Quality DX11 Deus Ex: Mankind Divided, 1920x1080 High Quality DX12 Hitman (2016), 1920x1080 MSAA 16xAF Ultra DX12 Doom (2016), 1920x1080 TSSAA 8tx Ultra Vulkan A/B: 38/58 fps A/B: 44/88 fps A/B: 38/66 fps A/B: 39/82 fps A/B: 77/133 fps

Není v našich silách a možnostech, abychom všechny varianty sestav ve všech kategoriích jen za účelem zpracování přehledu fyzicky sestavili a v těch pěti herních titulech otestovali. Pokud pomineme alternativní komponenty, tak se jedná o celkem 24 doporučených sestav. Uváděný herní výkon v tabulkách tedy nemusí a ani nebude přesně odpovídat doporučené sestavě.

Smyslem uváděného orientačního výkonu obdobných modelů grafických karet tedy není posouzení rozdílu mezi těmito modely, ale spíše rozdílu v případě použití výkonnostně značně odlišných grafických karet. Například Radeonu RX 570 ku RX 580, nebo GeForce GTX 1060 ku GTX 1070, případně RX 580 ku GTX 1060. Účelem tabulky je posouzení, jaký poměrný výkonnostní rozdíl můžeme očekávat v případě volby jedné, nebo druhé grafické karty. Také zjistíme, jak se jejich poměrný výkon mění při použití různých API, jako je DX11, DX12 a Vulcan.

Tolik k diskuzi a pojďme se již podívat na herní sestavy vyšší třídy. Ceny byly aktualizovány ke dni 7. 5. 2017.