Doporučené herní PC sestavy nižší a střední třídy – jaro 2017

Poprvé v tomto roce přicházíme s pravidelným přehledem doporučených herních počítačových sestav v několika cenových kategoriích. Jaro přineslo nečekaně svěží vítr zejména do dříve nudné nabídky procesorů a souvisejících základních desek. A doporučené sestavy doznaly změn tak, aby novinky v maximální míře využily.

Úvod

Tentokrát jsme si dali trochu na čas, ale to zpoždění mělo dostatečně pádné důvody a ve výsledku se snad pozitivně promítlo do návrhů sestav ve většině cenových kategorií. Situace na trhu počítačových komponent byla totiž na přelomu března a dubna docela zapeklitá.

Překvapení roku

Na vině (obrazně) bylo AMD, které ve dvou vlnách uvedlo na trh zbrusu novou architekturu procesorů Ryzen. Jejich vydání se již delší dobu očekávalo, předchozí úniky nasvědčovaly slušný mezigenerační výkonnostní posun a možnost částečného stažení výkonnostního náskoku procesorů Intel. Pesimisté byli přesvědčeni, že dlouhodobě ztrátová firma není schopna vyrobit nic, co by se mohlo konkurenci vůbec přiblížit na pohled výkonem, natož pak energetickou efektivitou. Naopak optimisté doufali, že procesory Ryzen budou konkurovat alespoň o dvě generace starším procesorům Intel a o přízeň zákazníků budou bojovat zejména nízkou cenou. A jak to nakonec dopadlo už jistě víte. Mýlili se všichni.

Uvedení procesorů Ryzen na trh a zveřejnění jejich výkonu bylo pro mnohé takřka šokem. Výkonem, spotřebou a celkovou efektivitou je Ryzen rovnocenným soupeřem i těch nejnovějších desktopových procesorů Intel. Ba co víc, aktuálně procesory vyšší řady Ryzen 7 po stránce herního výkonu soupeří s nejvýkonnějším čtyřjádrem Intelu z řady Core i7. Jakmile ale dojde na vytížení všech procesorových jader, Ryzen jej nechává daleko za sebou. I když dlužno dodat, že stále narazíte na situace, kdy to tak nevypadá.

Horší to u nové platformy AMD bylo s nabídkou desek. Ta byla po uvedení procesorů Ryzen na trh zcela žalostná. A nepoměr v nabídce základních desek na trhu přetrvává. Pro čipové sady Intel B250, H270 a Z270 bylo v posledním dubnovém týdnu v nabídce celkem 104 modelů základních desek. Oproti tomu pro čipové sady AMD B350 a X370 jsme si mohli vybírat jen z 28 modelů.

Aby to neměli zájemci o platformu AMD AM4 s procesory Ryzen snadné, byly prakticky všechny základní desky vydány s nedoladěnými biosy. To se ovšem dá pochopit, potíže při uvádění nových platforem se nevyhýbají ani Intelu. Prostě změna architektury procesoru je oproti předchozí generaci zcela zásadní.

Nejpalčivějším problémem, který není stále uspokojivě dořešen, je nedostatečná kompatibilita platformy s rychleji taktovanými paměťovými moduly. Ukázalo se, že výkonu procesorů Ryzen prospívají výše taktované moduly. Jenže mnoho potenciálně rychlých paměťových modulů nedokázalo na platformě AM4 zpočátku dosáhnout taktů vyšších než 2666 MHz. Situace se postupně s novými verzemi biosu zlepšuje, ale stále si vyžaduje další úpravy od výrobců základních desek.

Aby bylo možné vybrat vhodné komponenty do počítačových sestav postavených zejména na platformě AM4, které by byly snadno dostupné a přitom cenově přijatelné, bylo potřeba nashromáždit dostatek poznatků z praktického testování a také z ohlasů prvních uživatelů. A to je tím hlavním důvodem, proč náš přehled vychází prakticky s měsíčním zpožděním. Dalším důvodem pro odklad byl dubnový příchod nové řady grafických karet AMD Radeon RX500.

První jarní díl našeho pravidelného čtvrtletního přehledu herních počítačových sestav bude koncepčně shodný s předchozím zimním přehledem počítačových sestav nižší a střední třídy, který byl publikován těsně před Vánocemi. Přehled byl rozdělen do dvou samostatných článků, takže zimní přehled počítačových sestav vyšší třídy byl vydán následně před koncem roku 2016. Podobně budou publikovány také oba díly aktuálního jarního přehledu.

Koncepce přehledu sestav

Celková koncepce přehledu sestav byla doladěna na podzim roku 2016 a zůstává nadále zachována. Opět si představíme několik sestav rozdělených do samostatných kategorií, stanovených podle celkové pořizovací ceny základní sestavy bez operačního systému a periferií. Začneme výchozí kategorií s cenou okolo 12 000 Kč a skončíme nejvyšší kategorií s částkou nad 40 000 Kč. S ohledem na značný rozsah textu je přehled rozdělen do dvou samostatných dílů, které budou publikovány v krátkém časovém odstupu několika dní. V prvním díle budou nejprve představeny tři kategorie počítačových sestav v cenových hladinách 12, 16 a 22 tisíc korun, tedy sestavy od nejnižší třídy do třídy střední. Ve druhém díle navážeme sestavami v hladinách 28, 34 a 40 tisíc korun, tedy vyššími a nejvyššími třídami (kategoriemi).

Poprvé si představíme varianty sestav na procesorových základech Intel a AMD ve všech cenových kategoriích. Zbrusu nový procesor AMD Ryzen má dostatečný potenciál na to, aby si našel své místo i v nejvýkonnějších sestavách. Sestavy obou výrobců procesorů mají kvůli přehlednosti článku své samotné kapitoly.

Doporučené sestavy budou i nadále rozdělené na levnější a dražší varianty v každé z cenových kategorií. Levnější varianta A bude navržená tak, aby se výrazně neodchýlila od stanoveného limitu v dané kategorii. V této variantě se budeme snažit dosáhnout maximálního herního výkonu na úkor výbavy. Cílem ale rozhodně nebyla úspora nákladů za cenu použití komponent s pochybnou kvalitou. Dražší varianta B se bude pořizovací cenou pohybovat někde v intervalu mezi limity jednotlivých kategorií. Cena zde nebyla tím rozhodujícím kritériem. Cílem bylo dosažení maximálního herního výkonu a současně optimální výbavy. Rozdíly mezi variantami A a B budou například v použití lépe vybavených základních desek, větší kapacity RAM a disků, luxusnějších verzí grafických karet a luxusnějších skříní. V některých případech bude u dražší sestavy o něco výkonnější nebo lépe vybavená grafická karta.

U doporučených grafických karet bude v tabulce pro srovnání uveden jejich přibližný výkon v pěti populárních hrách. Výkon byl změřen u obdobného modelu grafické karty na testovací sestavě se šestijádrovým procesorem Intel i7, a proto je označen pouze jako orientační. Portfolio her, ve kterých je výkon grafických karet porovnáván, bylo sestaveno tak, aby bylo možné posoudit výkon grafických karet ve dvou novějších titulech pod DX11, ve dvou titulech pod nejnovějším DX12 a také v jednom titulu využívajícím API Vulcan. Díky tomu můžeme odhadnout, jestli je grafická karta vhodná spíše pro starší herní tituly využívající DX11, nebo bude perspektivní volbou do budoucna a pro nová API, která staré DX11 postupně nahradí.