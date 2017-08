Philips 246E7QDSW: levné PLS se širokým gamutem

Philips je první výrobce, který osadil do LCD monitoru pro PC filtr Quantum Dot. Bylo tomu u předešlé řady v modelu 276E6ADSS (model byl uveden již v roce 2015). Ten využíval filtr ColorIQ od výrobce QDVision. Přitom se jednalo o model, který patří do nižší cenové hladiny. Původní cena se pohybovala kolem 7500 Kč. QDVision však byl před rokem odkoupen Samsungem, který ale stejně využívá QD filtry od Nanosys. (Nejspíše si Samsung chtěl tímto nákupem pojistit nějaké patenty kolem technologie Quantum Dot).

