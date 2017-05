Taktujeme GeForce GTX 1080 Ti: s vodou na hranici možností

Takhle výkonnou GeForce GTX 1080 Ti pak porovnám s podobně „vyšroubovaným“ Nvidia Titan X a za pár dní v dalším článku také s Titan Xp. Rovněž zjistíme, jaký výkon ve svém maximu nabídne výrazně levnější GTX 1080 Ti, o kolik jí Titan Xp překoná a zdali to bude stát za rozdíl v jejich cenách. Už teď je ale jasné, že by musel Titan Xp nabízet o desítky procent vyšší výkon, což nebude. I tak půjde o zajímavé srovnání čipů GP102 ve všech jeho podobách na trhu. Než tedy naší kartu řádně potrápíme, podívejme se v rychlosti na testovanou kartu, kterou je model od Asus s označením Turbo.

