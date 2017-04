Asus ROG Strix OC GTX 1080 Ti ve 23 (4K) hrách a testech

GeForce GTX 1080 Ti překvapila svou přijatelnou cenou, jelikož nejvyšší cenovku si Nvidia schovala pro Titan Xp. Asus s novinkou představil i novou generaci chladiče. O kolik je výkonnější model Asus za 24 000 Kč než Titan X? Zda bude tišší než přiškrcená reference a kam půjde taktovat na vzduchu, se podíváme v dnešním testu.

Asus ROG Strix GTX 1080 Ti OC

Půl roku vládl všem herním grafikám Titan X. Byť nemá v názvu GeForce, stále funguje jako herní grafická karta. Nvidia slovo GeForce vypustila, aby si mohla za Titan X říci cenu jako za polo-profi kartu, jelikož profi kousky stojí až třikrát tolik. Titan X jsme už testu podrobili testu a má brutální výkon. Za 37 500 Kč jde ale o krapet dražší legraci, kterou si dopřeje v ČR málokdo. V testu Titanu X jsem tedy už očekával brzké uvedení GeForce GTX 1080 Ti, která nabízí výkon Titan X za solidnější cenu, upřímně cena překvapila. Sám jsem čekal cenovku nad 25 000 Kč, ale Nvidia u nás překvapila a v současnosti stojí karty v provedení Founders Edition kolem 21 000 Kč, což je při takovém výkonu doslova bomba.

Uvedením GeForce GTX 1080 Ti v této cenové relaci ale uštědřila Nvidia pomyslný políček majitelům původního Titanu X, ale i to se dalo čekat, nestalo se to totiž poprvé. Pamatuji si, že při uvedení GeForce GTX 980 Ti to bylo stejné. Levnější GeForce nabízela výkon Titanu a to už tehdy nebylo spoustě lidem jedno. Nemalé množství lidí poté tehdejší Titan reklamovali, a pořídili si za jeho cenu dvě GTX 980 Ti. Tentokrát to bude podobné, pokud jste si Titan X koupili před půl rokem, tak budiž – jeho výkon jste si užívali dlouho a nelitujete.

V případě, že jste ale koupili kartu před pár týdny, musí vás uvedení GTX 1080 Ti mrzet, což se na světových fórech dost řeší. Takový je ale zákon trhu, osobně spíš jako podraz spíš vidím uvedení Titan Xp, který za stejnou cenu původní karty nabízí lepší potenciál. U něj ale máte alespoň jistotu, že nic výkonnějšího dlouhé měsíce nepřijde, koupě Titan Xp je tedy jistota ultra high-endu. Test této karty (také pod vodou) vás také zanedlouho čeká, už ke mně putuje z Irska.

Základní cena referenční GeForce GTX 1080 Ti začíná na pěkných 21 000 Kč, i když jde o celkem vysoký peníz, ve srovnání s GTX 1080, která stála donedávna stejně, jde o pěkný nárůst výkonu (30+ procent). Asus má ve svém portfoliu má čtyři karty. Kromě referenční ještě nabízí verzi Turbo za necelých 23 000 Kč. Jde o referenční PCB s jiným chladičem, upřímně bych se ale této verze trochu bál, nevěřím chladiči, že bude tichý. To už je lepší volba, levnější reference a vodní blok.

Vylepšené karty s vlastním PCB jsou zatím dvě a budou přibývat další. V tuto chvíli jsou to dva modely Strix Gaming, oba s cenou do 24 000 Kč. Takty se liší jen málo a rozdíl v ceně je také zanedbatelný. Za pár týdnů pak dorazí Poseidon a Matrix Platinum. Obě ale budou jistě atakovat cenovku 27 000 Kč. My dnes testujeme přetaktovanou verzi, která v OC móduběží na 1936 MHz.

Co je Gaming a OC mód: Karty Asus mají přednastavené dva profily, jeden je základní – Gaming. Ten je uložený v BIOSu a funguje ihned po vybalení z krabice. Takhle bude nastavená každá karta přímo z výroby. Druhý, výše taktovaný profil, je OC. Aktivovat jej můžete po instalaci utility Asus GPU Tweak. V ní OC profil zapnete, utilita si nastavení zapamatuje a aktivuje jej i po restartu.

Referenční GeForce GTX 1080 Ti má frekvence 1480 MHz jako základ s typickým Boostem 1582 MHz. Z reálného testu ale víme, že u náročných her a dlouhého hraní, padá takt až na průměrných 1500 MHz. Karta Strix Gaming bez „O“ v názvu, pracuje na základních taktech. OC verze má základní takt nastaven (režim Gaming) na 1760 MHz, což je o 280 MHz víc než reference, Boost by měl být reálných 1900 MHz. V OC režimu by měl být základní takt 1784 MHz a reálný Boost 1936 MHz. To je proti referenci nárůst taktů o 20 procent, uvidíme jak budou takty držet při hraní a o kolik stoupne výkon. Vzhledem k vysokým frekvencím z továrny, nebude rezerva pro taktování vysoká - limit bude kolem 2 GHz jako u všech Pascalů.