Intel Optane 32 GB v testu: zrychlete starý disk až pětkrát

Intel sliboval, že nabídne lepší latence, vyšší kapacity a výkon než současná SSD. Jelikož je výroba složitá a teprve se rozjíždí, první vlna disků nabídla jen lepší latence, kapacita a výkon pokulhává. Proto také Intel primárně vydal malé disky jako diskové cache, a nikoliv plnohodnotné „velké“ SSD. Produkty založené na 3D XPoint najdeme v tradiční podobě jen v Enterprise sféře, ale zatím moc nepřesvědčily ani tam. Vysoká cena, nižší výkon než další SSD, jen ty nízké latence jen tak něco nepřekoná. Druhá generace snad bude lepší, Intel slibuje, že v ní bude DRAM a SSD v jednom modulu zkombinovaný a osazený přímo do RAM slotu. Na trh by druhá generace měla dorazit v roce 2018.

Dnešní NAND paměťové čipy umí zapisovat data pouze v celých blocích, technologie Intel by měla umět zapsat individuálně jednotlivé bity, čímž radikálně navýší životnost celého disku, počet přepisů buněk se tím významně zredukuje. Vyšší by také měla být hustota buněk a kapacita, paměťové buňky lze totiž vrstvit na sebe, čímž lze na jedné ploše paměťového moduly navýšit kapacitu násobně. Další vlastností je levnější výroba, jelikož paměťová buňka nepotřebuje ke změně stavů tranzistor, který je „drahý“. Místo něj je v této technologii jednoduchá dioda, označená Selector, která je na výrobu levnější. Nevýhoda první generace 3D XPoint disků je cena, slabší výkon a kapacita. Dobrá zpráva ale je, že 3D XPoint skutečně funguje a jde o technologii připravenou jít na trh, kde první disky jsou.

Poté, co Intel sestavil standard NVMe, vyrobil řadiče, PCIe disky a další zařízení, vrhnul se poté přímo na stavební kámen všech non-volatilních pamětí – paměťové čipy, tedy paměťové buňky v nich. Nová technologie se nazývá 3D XPoint a přináší, alespoň v teoretické rovině, revoluci . Řekněme si v rychlosti, co 3D XPoint nabízí proti klasickým NAND čipům. Intel tvrdí, že 3D XPoint je něco mezi DRAM a NAND buňkou, navíc v 3D provedení.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.