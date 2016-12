 První snímky a specifikace základních desek MSI s čipsetem Z270 jsou venku

Na webu se objevily první snímky a také základní specifikace připravované generace základních desek firmy MSI. Konkrétně jde o modely vycházející z čipsetu Intel Z270.

Ty by měly na trh dorazit současně s desktopovými procesory 7. generace Intel s kódovým označením Kaby Lake, tedy někdy začátkem příštího rok. Nabídka MSI bude skutečně bohatá a začínat by měla s modely Z270 PC Mate. Půjde o nejlevnější desky s tímto čipsetem v nabídce MSI. Desky této řady nabídnout základní výbavu a přijatelnou cenu okolo 100 dolarů (2 600 Kč bez DPH), nicméně nebudou určeny pro sestavy s více grafikami.

Následovat bude řada Z270 SLI Plus. Produkty této značky by měly nabídnout cenovku od 120 do 150 dolarů (3 100 – 3 900 Kč bez DPH). Přinést by měly zejména možnost instalace více grafických karet od značky Nvidia, o čemž svědčí už označení SLI. Přesto dostaneme relativně podobnou výbavu jako u modelů PC Mate a využito bude také stejné barevné schéma – kombinace černé a šedé barvy. Modely SLI Plus ale již budou mít silnější VRM, 8kánálové audio a navíc rozhraní USB 3.1.

Dále se budou nabízet základní desky s přízviskem Krait, které budou stejné jako v případě SLI Plus s tím, že barevné provedení bude kombinovat bílou a černou. Za vzhled se platí a konkrétně bychom si měli připlatit zhruba o 300 až 400 Kč více. Podobně jako u modelů SLI Pro se i zde dočkáme krytu přes zadní I/O prvky.

Pro náročnější uživatele z řad hráčů MSI nabídne modely Gaming Pro Carbon, které budou splňovat současný trend RGB LED nasvícení. Konkrétně si zde barvu podsvícení budeme moci vybrat na chladiči PCH a VRM. Mimoto dostaneme také M.2 Shield, což je v podstatě pasivní chladič pro SSD typu M.2, a lepší audio. Desky této řady by v podstatě měly nahradit současnou modelovou sérii Gaming M3.

Z deset Gaming M se totiž stávají modely prémiové, čili ty pro nejnáročnější. V nabídce se konkrétně objeví modely Gaming M5 a M7. U obou nahradí plastové kryty přes I/O panel kryty kovové. Další kryty najdeme také u slotů PCIe. V případě Gaming M5 dostaneme kromě dvojice slotů M.2 s M.2 Shield také port U.2. Zadní panel pak nabídne až čtyři porty USB 3.1 a audio nejvyšší kvality. Cenovka desek řady Gaming M5 by se měla vyšplhat až na 190 - 210 dolarů (4 900 až 5 500 Kč bez DPH).

V tom nejvyšším segmentu pro hráče pak nalezneme základní desky Gaming M7 s cenovkou kolem 250 dolarů (6 500 Kč). Ty budou vybavené mimo jiné třemi sloty pro grafické karty PCI-Express 3.0 x16, ještě silnější napájecí kaskádou a sedmivrstvým PCB. Najdeme na nich také podsvícení na chladičích VRM a PCH, tři sloty M.2 a dvojici gigabitových síťovek společně s možností připojení Wi-Fi antén.

Speciální základní deskou nadcházející generace od MSI bude model Z270I Gaming Pro Carbon AC. Půjde o mini-ITX desku s překvapivou výbavou. Má totiž M.2 sloty umístěné na zadní stranu PCB, zpevněné sloty PCIe a DIMM, čtyři porty USB 3.1 a také WLAN čip 802.11ac.

Zdroj: techPowerUp