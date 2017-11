Call of Duty: WWII – rozbor hry a nastavení detailů

Je tu podzim a to znamená, že je i čas na nový díl ze série Call of Duty, tentokrát názvem WWII. Po dlouhé době se opět vracíme do období druhé světové války. V rozboru se podíváme na nároky hry a kvalitu grafiky. Postupně vyzkoušíme jednotlivé položky nastavení grafických detailů a jejich vliv na výkon.

Úvod

Activision je se sérií Call of Duty opravdu velice přesný. Přesně před rokem vyšel poslední díl Call of Duty: Infinite Warfare, který se, stejně jako předchozí díly, odehrával v budoucnosti. S novým dílem WWII se Call of Duty vrací ke kořenům. Projdete si opět některé události z druhé světové války, tentokrát již v pořádné grafice.

Předchozí díly nabízeli solidní grafické zpracování. Zatím nejlépe asi vypadal díl Black Ops III, který měl na svědomí tým Treyarch. WWII je od vývojářů Sledgehammer Games, autorů neméně povedeného Modern Warfare. Nicméně všechny moderní díly mají něco společného – doslova extrémní nároky na paměť při maximálních detailech. Black Ops III tak například padal kvůli nedostatku paměti na 16 GB RAM s deaktivovaným swap souborem.

Ani Call of Duty: WWII není výjimkou. Paměť VRAM i RAM zatěžují opravdu úctyhodně. Na disku si hra ukrojí kolem 45 GB (složka single-player hry). To není na dnešní dobu žádný extrém, ale jedná se o čistě single-player část. Požadavky na paměť jsou ale stále stejné nebo i vyšší, pokud chcete hrát na maximální detaily.

Poprvé jsem hru zkoušel na grafické kartě GeForce GTX 980 Ti osazené v Intel sestavě s procesorem Core i7-6700K. Hra běžela na vysokých 100 fps a více. Ale při pohledu na vytížení paměti VRAM bylo jasné, že hra bude vyžadovat i více než 6 GB. Zatížení VRAM se pohybovalo kolem 5500 MB až 5900 MB. Obdobné to bylo i u paměti RAM, v některých lokacích bylo vidět celkové zatížení paměti (windows + bežící hra + afterburner) přes 13 GB.

Na sestavě AMD s Radeonem R9 290 tak byl logicky problém s pamětí RAM – hra se neustále zasekávala s swapovala na disk. I když v ustálené scéně bylo fps celkem slušné, odpovídající výkonu grafické karty, v pohybu se hra zasekávala. Doslova nehratelné. Chce to opravdu minimálně 16 GB RAM. Jinak jedině s detaily na minimum.

GeForce GTX 960 se 2 GB paměti dopadla úplně stejně jako v předchozím díle. Kvůli nedostatku paměti se ani nenačítají textury v plném rozlišení. Hra tedy běží plynule a PCI-Express není nijak moc přetížen, ale textury vypadají otřesně. GTX 960 se tak v rozboru zúčastnila pouze testu vlivu rozlišení – cokoliv jiného na ní nelze otestovat, když kvalitu obrazu ovlivňuje samotná paměť. 2GB karta je vhodná opravdu jen na minimální detaily.

Díky předchozím dílům nejsem z nároků hry už nijak překvapen. Call of duty nové generace prostě využívají téměř nesmyslné množství paměti. Na druhou stranu ale modely postav jsou provedeny vždy perfektně a po pár hodinách hraní na GTX 1060 mi nepřipadalo, že by hra byla nepovedená. Vzhledem k vysokému framerate to vypadalo, že hra je slušně optimalizovaná. To jak uvidíte dále dokazuje i vliv detailů – hra umí krásně škálovat a lze jí ořezat i na výrazně slabší karty.