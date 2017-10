Soutěžte o software ESET Internet Security

Se společností ESET jsme připravili soutěž o pět licencí nejnovější verze bezpečnostního softwaru ESET Internet Security (dříve známého coby ESET Smart Security), který zahrnuje vedle antiviru i zlepšený monitoring domácí sítě, připojených zařízení a testu jejich zranitelnosti také UEFI skener, který zkontroluje PC ještě před spuštěním OS.

Bezpečnostní technologie ESET se pohybují na trhu už 30 let a patří mezi nejoblíbenější antivirová řešení na světě. Nejnovější verze ESET Internet Security přichází s vylepšenou ochranou proti ransomware. Jedná se o funkci, která monitoruje chování aplikací a procesů, jež se pokouší o úpravu dat v počítači. Pokud je chování vyhodnoceno jako podezřelé, je aplikace či proces pozastaven. Uživateli je zobrazena informace o takovém chování a má na výběr, zda je opětovně povolí, či potvrdí jejich zablokování.

Zajímavou novinkou je UEFI skener. UEFI nahrazuje BIOS u moderních základních desek. Pokud by malware infikoval toto rozhraní mezi hardwarem a operačním systémem, představovalo by to pro uživatele značné a zároveň velmi těžce identifikovatelné riziko. UEFI skener tento typ hrozeb minimalizuje. ESET je první společností, která tuto funkci integrovala přímo do bezpečnostního produktu.

Sada bezpečnostních funkcí, obsažených v produktu ESET Internet Security, zahrnuje také osvědčené technologie jako Ochrana proti botnetu, Exploit Blocker, Vulnerability Shield, Personální firewall, Rodičovská kontrola, Antispam a další.

Nyní můžete bezpečnostní ESET Internet Security vyhrát v naší soutěži. Stačí odpovědět na tři soutěžní otázky, mít trochu štěstí a vylepšený antivir se spoustou dalších funkcí může být váš.