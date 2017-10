South Park: The Fractured But Whole: vhodné po 10. večer

Chlapci ze South Parku mají na svědomí už druhou nekorektní hru. A je ještě zábavnější než předchozí díl. Skvělá volba pro milovníky drsného humoru a pro fanoušky seriálu nutnost! Varování: Všechny postavy a události v následujícím textu jsou vymyšlené. V recenzi padají sprostá slova, takže by ji nikdo neměl číst.

Cartmana přestala bavit hra, na kterou si společně s dalšími chlapci hrál v South Park: The Stick of Truth, a tak zavelí k obratu. Přímo uprostřed historické epické bitvy za sebou nechává ulici plnou rytířů a svým strojem času se přenese do budoucnosti.

Budoucnost Sout Parku ovšem není tak růžová, jak by se na první pohled mohlo zdát. Kurvadrát. A tak se Cartman mění v superhrdinu Coona (mývala) a na pomoc si přivolává skupinku pomocníků, do které brzy patříte i vy – nové dítě (taktéž buthole – odtud tedy název). Vaším úkolem je najít největšího zločince všech dob. Tenhle padouch unáší kočky a ty, jak se brzy dozvídáte, nechybí pouze paní Cartmanové.

Cartman: Mamí, ta kočka je robertek. Liane Cartmanová: No tak v tom případě musí kočička dneska spát s maminkou.

Na cestě za odhalením těžkého zločince se Cartmanova parta pochopitelně zaplétá i do mnoha dalších úkolů. Konkrétně naše postava se musí vypořádat s běžnými situacemi, jako je sezení u psychologa pana McPheeho, áno, nebo večeře s rodiči, společně se pak vydáváte třeba do bordelu, nebo na pomoc policii při zatýkání zločinců.





Souboj ve VIP salónku South Parkského bordelu.



Po vzoru South Parku se přitom partička hrdinů neustále pohybuje na hranici fantazie a skutečného světa a často se nevědomky zaplétá do mnohem vážnějších událostí, než chlapci sami chápou. Tím dochází k naprosto absurdním střetům, kdy například Cartman sprostě nadává zločinci s pistolí v domnění, že se jedná o neškodného prznitele koček.

Příběhy a minipříběhy jsou bohaté a přesně po vzoru South Parku často tak absurdní, že vám to nebere hlava. Většina z nich je pak South Parku poplatná i v tom, že na první pohled zdánlivě tupá historka paroduje závažnější událost. Ona už jen skutečnost, že obtížnost hry se promítá do vaší barvy pleti, přičemž nejtěžší je hra za černochy, je toho důkazem.

Logika podle Cartmana - Černí to mají těžší v životě i ve hře.