Cesta do herní historie s výstavou Game on

Po patnácti letech od svého vzniku největší výstava herní historie s názvem „Game on“ konečně zavítala i do českých končin. Ve třech patrech o celkové rozloze zhruba 2000 metrů čtverečních se nachází 150 strojů času, které vás vezmou na výlet do dávné i nedávné křemíkové minulosti. Dlouho neotálejte, končí už 30. prosince. Jste připraveni vyrazit?

Výstava Game on spatřila prvně světlo světa v Londýnské galerii Barbican Art Gallery, kde byla prvním milovníkům počítačových her představena v roce 2002. Za patnáct let od svého vzniku procestovala čtyřiadvacet významných metropolí napříč celým světem, jubilejní pětadvacátou navštívenou zemí je Česká republika. Pro výstavu pořadatelé vybrali nevábně působící pražskou Holešovickou tržnici, baštu zeleného mimozemšťana Alzáka a vietnamských trhovců.

V sobotu jsme si s kolegou plní očekávání přivstali, což nám vzhledem k tomu, kam jsme měli namířeno, nedělalo sebemenší problém. Najít halu číslo čtyřicet byla taky hračka, jelikož jsou všechny jasně značeny a logicky seřazeny. Již u vstupu se na nás usmíval údržbář Mario v póze známé z billboardů, které nedávno zaplavily díky perfektnímu marketingu celou Prahu.

Už v momentě, kdy jsme svatyni všech pařanů s pořadovým číslem 40 našli, jsme byli uchváceni perfektně designovaným vstupem. Vstupní bránu totiž zdobily dětičky Alexeje Pajitnova, typicky tvarované kostky Tetrisu. Zdi zdobily plakáty s gigantickými postavičkami Maria a symbolu společnosti Sega, modrého ježoura Sonica. Těch deset minut, které jsme čekali, než se brány výstavy v devět hodin ráno otevřou, nám připadalo jako věčnost. Nervózně jsme přešlapovali před areálem, když v tom se brána do minulosti otevřela a my se doslova octli v křemíkovém nebi.

Ihned po vstupu jsme dostali od pořadatelky růžové pásky a rychlý briefing, během kterého jsme zjistili, že exponáty, na které se nesmí sahat, jsou buď za sklem, nebo jasně označeny. Průchod celou výstavou je pouze jednosměrný, a ač si nedokážu představit, jak by to zvládli pořadatelé uhlídat, návštěvníci by se neměli vracet. Doporučená doba průchodu celou výstavou jsou pouhé tři hodiny, a to z toho důvodu, že zařízení je pouze omezený počet a u jednotlivých stanovišť by se tak začaly tvořit fronty. I proto je nutné si vstupné zamluvit přes webové stránky www.gameonvystava.cz na konkrétní čas, který je rozdělen po třiceti minutách.