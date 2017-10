Kam míří smartphony aneb když už telefon není na volání

Technologie se povětšinou pohybuje v přískocích. Kdysi dávno musel mít smartphone alfanumerickou klávesnici – buď výklopnou anebo výsuvnou. Pak se jí zbavil. Stejným směrem zamířily vyměnitelné baterie, rozšiřující paměťové karty a jack pro připojení drátových sluchátek. Co bude další na řadě a kam to celé směřuje?

V osmdesátých letech byla vize budoucnostního komunikátoru jasná: Bylo to něco jako hodinky, nemělo to skoro žádný displej, ale mělo to klasickou mačkací telefonní klávesnici. Pokusy o podobné komunikátory tu sice byly, ale pravidelně kolabovaly na fyzice a ergonomii, protože bylo extrémně náročné nacpat celý přístroj včetně antén a baterky do přijatelně malého těla – a dát mu ovládací rozhraní, které se skutečně dalo používat.

V podstatě můžeme říci, že podobná vize hodinkového komunikátoru se vrací v realistické podobě až dnes s Apple Watch Series 3 LTE. To jsou skutečně chytré hodinky s datovými LTE přenosy a s možností telefonovat přímo ze zápěstí. Pravda, zatím máme jenom kusé informace o jejich výdrži, což naznačuje, že technologie budoucnostního zápěsťového komunikátoru je možná tady, ale bateriová technologie, která by ho učinila praktickým, ještě ne.

Mezitím jsme udělali celou řadu zajímavých kroků, z nichž některé jsou jednoznačně pozitivní (IP67, IP68 vodovzdornost), jiné maličko kontroverzní (jako je bezdrátové nabíjení) a pak tu máme změny negativní (jako je faktická neopravitelnost některých zařízení). Řada z těchto změn je ale fragmentární, evoluční. Zahnuté okraje displeje? Fajn, k čemu to je?

V současnosti najdeme jen dva výrobce, kteří mají dlouhodobou vizi. Jedním z nich je Google, který buduje vizi budoucnosti kolem svých služeb a hardware je pro něj určitou extenzí či zprostředkovatelem těchto služeb. Druhým je Apple, který si metodicky a systematicky buduje svoji vlastní zahrádku jablečných služeb. Je izolovaná od zbytku světa, ale dokonale integrovaná a nabízí docela zajímavý náhled na to, jak si podle všeho představují budoucnost.

Zapomeňte na parametry zařízení. To je asi nejméně podstatný faktor, to, co je opravdu důležité, je integrované propojení všeho do jediného celku. Je katastrofálním omylem dívat se na Apple jako na výrobce zařízení, jde o poskytování navzájem propojených služeb, které jim tu funguje lépe a tu hůře. Přes všechny pošklebky jde o výrobce, který má jasnější a komplexnější vizi, než například Microsoft, který podle všeho ztratil jak vizi, tak směr v cestě do budoucnosti.